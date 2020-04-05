Модель Victoria’s Secret Кендіс Сванепул блиснула перед підписниками ідеальними формами в міні-бікіні, задерши руки

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку моделі в Instagram.

«Остання, на сьогодні», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Сванепул позує в міні-білизна, виставивши напоказ розкішне тіло. При цьому зірка елегантно задирала руку, застигнувши в спокусливій позі на камеру.

«Красуня», «сама досконалість», «це гаряче!», «виглядаєш оревно, сладенька! Залишайся такою завжди», «бомбезні форми!», - пишуть вони.

Раніше ми писали, що відомий на весь світ "ангел", яка є однією з найбільш високооплачуваних моделей, продемонструвала ідеальну фігуру.

Зірка позувала в купальнику під душем, вихваляючись вигинами тіла. Мокре волосся і розкішні форми - зробили фото дуже гарячим.

Зірка небудь дивилася в об'єктив камери, або закривала очі ніби від насолоди. На деяких знімках Кендіс розв'язала купальник, роблячи фото ще більш пікантним.

Доповнював спокусливий образ Сванепул макіяж з акцентом на блакитні очі.

Зазначені фото з'явилися на Instagram-сторінці зірки, на яку підписані майже 14 мільйонів користувачів. У результаті за кілька днів пост зібрав більше 200 тисяч лайків і велику кількість коментарів. Моделі написали масу компліментів.

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