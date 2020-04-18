29-річна бразильська модель Сьюзі Кортес, яка двічі стала Міс Бум-Бум, черговим фото довела, за що її називають володаркою найкрасивіших сідниць

Як передає Politeka.net, красуня поділилася у своєму мікроблозі в Instagram відеонарізкою, ступінь відвертості якої зашкалює (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз). Зірка зібрала в одне відео найсоковитіші моменти.

Так, Сьюзі з'явилася в бікіні (на деяких кадрах в синьому, на інших - білому), які практично нічого не прикривають. Модель прийняла жарку позу на піску, всунувши в камеру крупним планом свою головну гордість - "який персик". Кортес ефектно прибрала пісок з сідниць, чим невимовно порадувала натовп фанатів.

"Привіт, моя любов 🔥🔥🔥 вже доступна на моїй гарячій сторінці", - підписала кадри Сьюзі.

За кілька годин пост зібрав понад 55 000 "лайків" та безліч коментарів: "Така гаряча 🔥"; "Успіх"; "Приголомшлива 😍"; "Супер чудова 😍🔥".

Раніше ми повідомляли, Кортес розбурхала гарячим фото в чорному боді. Дівчина повернулася спиною до об'єктиву (це нацулюбленіший її ракурс, що дозволяє фанатам вдосталь насолодитися пишною красою). Модель влаштувалася на краєчку крісла і чарівною манерою вигнула спину, випнувши своє головне достоїнство. Брюнетка зібрала довге волосся наперед, оголивши частину спини так, що стало видно татуювання у вигляді хреста.

Шанувальники засипали Сьюзі всілякими компліментами і смайликами у вигляді сердечок і персиків.

"Ух ти, дивовижна краса, у тебе така гаряча чуттєва чарівна спина і стегна!😍"; "Добрий ранок, красива 😍🥰", - писали в коментарях.

Нагадаємо, володарка найкрасивіших сідниць залишилася в одних панчохах і показала, що підкорює чоловіків: "Прекрасна"

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