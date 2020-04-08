29-летняя бразильская модель Сьюзи Кортес, дважды ставшая Мисс Бум-Бум, как обладательница самой крутой пятой точки, потрясла внешним видом в откровенном фото
Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в соблазнительном образе. Так, Сьюзи позировала в черном боди, повернувшись к объективу спиной (еще бы, это самый излюбленный ее ракурс, позволяющий фанатам вдоволь насладиться пышной красотой).
Модель устроилась на краешке кресла и в пленительной манере выгнула спину, выпятив свое главное достоинство.
Брюнетка собрала длинные волосы наперед, оголив часть спины так, что стала видна татуировка в виде креста. При виде этой пикантной детали многие, наверное, обескуражены, ведь фигуристую красотку, которая любит трясти прелестями перед камерой, религиозным человеком уж никак не назовешь.
Примечательно, что рядом с девушкой размещен шкаф-купе с зеркальными дверями, в которых отражается остальное убранство комнаты: видно окно, небольшой стол с фруктам, два дизайнерских стула и шкафы.
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Поклонники засыпали Сьюзи всевозможными комплиментами и смайликами в виде сердечек и персиков.
"Ух ты, удивительная красота, у тебя такая горячая чувственная очаровательная спина и бедра!😍"; "Доброе утро, красивая 😍🥰", - писали в комментариях.
Ранее мы сообщали, Кортес довела публику до экстаза откровенным фото, на котором позирует полулежа в практически обнаженном виде. Ради еще большего эффекта девушка намочила короткую белую футболку (при этом "забыла" надеть нижнее белья).
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