Украинская модель Алена Омович, которую называют копией Ким Кардашьян, устроила страстную фотосессию с подружкой

Модель известна своими откровенными образами, она не стесняется появляться на фото обнаженной, поэтому ее часто приглашают рекламировать нижнее белье и откровенные платья. На этот раз Омович решила показать фанатам еще одну красотку из модельного мира.

Совместное фото она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Рoliteka.net. На фото Омович сидит в компании еще одной модели нижнего белья. Девушки одеты в платья с глубоким вырезом в районе декольте. У обеих девушек весьма внушительные формы, что они без лишней скромности продемонстрировали.

«Брю или Блонд?», - кокетливо спросила Омович у своих подписчиков.

Всего за 20 минут пост модели собрал более 3,5 тысяч лайков. В комментариях мнения по поводу красоток разделилось. Одни голосовали за брюнеток, а другие – за блондинок.

«Брю! А вообще обе», «Что с лицом у брю», «Обе хорошенькие)», «Двойное удовольствие», «Брюнеточка безусловно!!!», «Брюнетка или блондинка? Как кто-то должен выбирать между ромашкой и розой», «Обе шикарные», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Алена Омович устроила жаркую фотосессию на балконе. Модель позировала без верхней одежды, приспустив кружевное черное белье. Одну грудь Омович кокетливо оголила, но прикрыла ее чашкой кофе.

Напомним, что Алена Омович в кружевном белье заставила краснеть всех: жаркие фото.

Как сообщала Politeka, Омович спустила штаны, показав свои прелести во всей красе: жаркие кадры.

Также Politeka писала, что Омович показала, как выглядела до пластики, без груди и губ: «горячая школьница».