Сестры Кардашьян и Дженнер стали известны по всему миру после выхода на экраны реалити-шоу «Семейство Кардашьян»

Сегодня красотки зарабатывают миллионы долларов на рекламе и собственном бизнесе. Они являются одними из популярнейших звезд в Инстаграм, где регулярно публикуют откровенные фотосессии. Politeka.net сравнивала, кто из сестер имеет самую красивую фигуру.

У светской львицы Крис Дженнер шестеро детей, пять из которых девочки. Троих красоток она родила в первом браке, а двоих – во втором. В самом начале шоу популярнейшей сестрой была Ким Кардашьян, которая едва успевала менять ухажеров, пока не остепенилась со своим нынешним мужем. В свои 39 лет Ким все также горяча, как и в былые годы.

С течением времени младшая сестра Ким Кайли Дженнер стала популярнее благодаря молодой аудитории. Сегодня Кайли 22 года и она признана самой молодой миллиардершей в мире. Кайли – обладательница таких же пышных форм, как и Ким.

Кендалл Дженнер обладает самой модельной внешностью из всех сестер. Видимо, она пошла в отца – девушка очень худенькая, у нее небольшая грудь. Несмотря на это, она не уступает сестрам в популярности. По количеству подписчиков она находится на третьем месте в семье.

Кортни Кардашьян самая старшая из сестер, но при этом не уступает им в красоте. Она очень похожа на Ким, о в отличие от нее обладает более естественной и женственной красотой. Кстати, из всех сестер у нее меньше всего подписчиков.

Блондинка Хлои Кардашьян реже всех выкладывает откровенные снимки. Зато девушка любит роскошные платья и костюмы с глубоким декольте.

Напомним, что Кендалл Дженнер в мини-бикини залезла в кусты и блеснула безупречной фигурой: "Горячо".

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян покрутила пятой точкой в узких джинсах: "Бомбическая".

Также Politeka писала, что Кайли Дженнер избавилась от одежды и показала аппетитные формы: жаркие фото.