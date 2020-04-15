Супермодель Белла Хадід, яку назвали найкрасивішою жінкою світу 2019 року, порадувала шанувальників новим відео в простому, і одночасно, в спокусливому образі
Зірка постала перед підписниками у блакитному топі, який обтягнув її груди, пише Politeka.net. На ньому були намальовані дві соковиті ягідки. (Щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки)
Також Хадід була в міні-шортах. Стрункі ніжки моделі не повинні були залишити будь-кого байдужим.
Крім того, блакитний топ обтягнув непишні принади зірки, а також дозволив побачити плоский живіт.
Варто відзначити, що на обличчі знаменитості були різні дитячі малюнки, які вона наклала за допомогою фільтра мережі.
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За дев'ять годин відео зібрало майже три мільйони лайків та коментарів.
Користувачі мережі вважали модель чарівною і неймовірно привабливою. Люди завалили зірку компліментами, адже, на їхню думку, вона гідна тільки приємних слів.
Нагадаємо, Белла Хадід позувала в блакитному топі без білизни, з-під якого випирали соковиті принади.
Модель затягнула рукава топа під грудьми і сфотографувала цей образ на себе. На руці моделі помітні блискучий годинник.
Руки і груди Белли забруднені у фарбі, але зірка цього не соромиться, а активно демонструє.
Раніше повідомлялося, що Белла Хадід опублікувала найгарячіші кадри зі співачкою і дизайнером Джессі Джо Старк.
На фото дівчата позують у відвертих вбраннях, в купальниках і на вечірках, а також без білизни. Видно, що Хадід і Старк ще ті тусовщиці.
«Рок-н-рол принцеса. День народження королеви», - підписала Белла фотографії.
Зазначимо, Белла і Старк дуже давно дружать і проводять багато часу разом.
Нагадаємо, що Белла Хадід затягнула пишні принади в крихітному бікіні: "Кайфово".
Як повідомляла Politeka, Белла Хадід позбулася білизни і показала топ самих гарячих кадрів: до непристойності красива.
Також Politeka писала, що ідеальна Белла Хадід в прозорій блузці застигла в спокусливій позі: «Ух, пустуха».