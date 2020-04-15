Супермодель Белла Хадід, яку назвали найкрасивішою жінкою світу 2019 року, порадувала шанувальників новим відео в простому, і одночасно, в спокусливому образі

Зірка постала перед підписниками у блакитному топі, який обтягнув її груди, пише Politeka.net. На ньому були намальовані дві соковиті ягідки. (Щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки)

Також Хадід була в міні-шортах. Стрункі ніжки моделі не повинні були залишити будь-кого байдужим.

Крім того, блакитний топ обтягнув непишні принади зірки, а також дозволив побачити плоский живіт.

Варто відзначити, що на обличчі знаменитості були різні дитячі малюнки, які вона наклала за допомогою фільтра мережі.

За дев'ять годин відео зібрало майже три мільйони лайків та коментарів.

Користувачі мережі вважали модель чарівною і неймовірно привабливою. Люди завалили зірку компліментами, адже, на їхню думку, вона гідна тільки приємних слів.

Нагадаємо, Белла Хадід позувала в блакитному топі без білизни, з-під якого випирали соковиті принади.

Модель затягнула рукава топа під грудьми і сфотографувала цей образ на себе. На руці моделі помітні блискучий годинник.

Руки і груди Белли забруднені у фарбі, але зірка цього не соромиться, а активно демонструє.

Раніше повідомлялося, що Белла Хадід опублікувала найгарячіші кадри зі співачкою і дизайнером Джессі Джо Старк.

На фото дівчата позують у відвертих вбраннях, в купальниках і на вечірках, а також без білизни. Видно, що Хадід і Старк ще ті тусовщиці.

«Рок-н-рол принцеса. День народження королеви», - підписала Белла фотографії.

Зазначимо, Белла і Старк дуже давно дружать і проводять багато часу разом.

Нагадаємо, що Белла Хадід затягнула пишні принади в крихітному бікіні: "Кайфово".

Як повідомляла Politeka, Белла Хадід позбулася білизни і показала топ самих гарячих кадрів: до непристойності красива.

Також Politeka писала, що ідеальна Белла Хадід в прозорій блузці застигла в спокусливій позі: «Ух, пустуха».