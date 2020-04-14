52-річна американська актриса і модель Памела Андерсон здивувала відвертим фото

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram нове фото, на якому постала у несподіваному вигляді. Здається, ніби Памела чомусь сумує.

Актриса на чорно-білому знімку позує, сидячи біля басейну. При цьому зірка прямо у вечірній сукні занурила ноги в воду, намочивши наряд, а також опустила голову, сховавши обличчя за довгим волоссям.

У той же час увагу шанувальників привернула пікантна деталь: з плеча Памели впала бретелька сукні, що відкрила погляду її пружні принади, які все ще хвилюють мільйони.

"Справа не в тому, щоб бути щасливою або задоволеною, а в тому, щоб відчути вогонь всередині. Анаіс Нін", - підписала фото Андерсон.

За кілька годин пост знаменитості оцінили майже 5 000 людей, багато з яких висловили Памелі подяку, залишивши хвалебний коментар.

"Це те, що мені завжди подобалося... Я бачу безмежну красу навіть без обличчя. 🖤"

"Я люблю це фото ❤️"

"Моя мрія"

"Ти така гарна, всередині і зовні ❤️"

"Виглядаєш приголомшливо🔥🔥🔥"

"Я думаю, що в цей час, коли Памелі дуже сумно, просто хочеться, щоб її залишили в спокої, відчуваючи, що вона збирається плакати або зійти з розуму"

Раніше ми повідомляли, на одному з попередніх фото в Instagram зірка популярного в 90-х серіалу "Рятувальники Малібу" Андерсон з'явилася в чорному боді, який вигідно підкреслив всі її переваги. Від зони декольте неможливо відвести погляд: неосяжні "пагорби" Памели, які ось-ось розірвуть корсет її білизни, не помітить хіба що сліпий. А завидна "осина" талія і стрункі ніжки зведуть з розуму будь-кого.

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