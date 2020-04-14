Американська модель Ебігейл Ретчфорд, яка завоювала велику популярність завдяки своїй фігурі, порадувала шанувальників гарячими відео в купальнику

Зірка рухала стегнами в одному маленькому смугастому купальнику, повідомляє Politeka.net. Бікіні ледь трималося на великих грудях, а маленькі трусики давали розігратися фантазії. (Щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки)

Модель посміхалася і грала на камеру. Вона виставляла язик. Дівчина не тільки ворушила стегнами, але й головою.

На Ретчфорд можна було помітити її фірмовий макіяж з акцентом на пишні губи.

Повертаючись до фігури, яка у знаменитість просто неймовірна. Великі груди, тонка талія, пружний живіт, пишні стегна й стрункі ніжки - не дивно, що за цією красунею спостерігають в Instagram вже 9,1 мільйонів осіб.

"Королева бумеранга 🙋🏻‍♀️ Не можу заснути... 🔥 яке відео сподобалося найбільше?", - написала знаменитість.

За годину кадри зібрали майже 30 тисяч переглядів та багато коментарів.

Зірці написали, що вона "зробила" їх день, подякували за позитив і захоплювалися її формами.

Нагадаємо, Ебі Ретчфорд позувала в крихітній мереживній білизні, яка підкреслила її пишні форми. Крім того, не можна було не звернути уваги на плоский і красивий живіт зірки.

Ретчфорд перебувала на ліжку, закинувши руки вище голови на подушку. Зірка трохи вигнулась, щоб пружні сідниці виглядали більш спекотніше.

Раніше повідомлялося, що Ебі Ретчфорд позувала в міні-білизні, зробленої під зміїну шкіру, демонструючи на камеру неосяжні форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

Нагадаємо, що мокра Рэтчфорд без білизни похвалилася неосяжними формами: «Космос!».

Як повідомляла Politeka, Ебі Рэтчфорд блиснула розкішним тілом в крихітному купальнику: «Ого, які…».

Також Politeka писала, що Ебі Рэтчфорд блиснула божественним тілом в мереживній білизні: "Ого, які великі...".