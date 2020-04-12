Одна з найзнаменитіших моделей білизни Ебігейл Ретчфорд вразила зовнішнім виглядом в купальнику

Як повідомляє Politeka.net Ебігейл Ретчфорд з Пенсільванії змушена була працювати на трьох роботах, щоб платити за рахунками. Але все змінилося, коли вона створила свою сторінку в Instagram і почала працювати фотомоделлю.

Кілька днів вона не радувала користувачів мережі новими знімками, але нещодавно вона вирішила нагадати, чим вміє спокушати чоловіків. На відео дівчина продемонструвала свої знамениті неосяжні форми, які вона спробувала вмістити в крихітний купальник, але вийшло це у неї явно насилу (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Так, вона постала перед користувачами мережі лише в білому купальнику, який чудово підкреслив красу її фігури, зробивши акцент на тонкій талії і апетитних принадах. Свої темні локони красуня розпустила по плечах, а на обличчі використала макіяж з акцентом на губах.

Користувачі мережі були просто щасливі побачити новий пост від своєї улюблениці, тому коментатори не скупилися на компліменти. Багато з них відзначали, що отримують чисте блажество від таких пікантних кадрів, а також те, що їм одразу стало гаряче.

Нагадаємо, публікуючи фотографії в купальниках і нижній білизні, Ебігейл Ретчфорд зуміла роздобути 9 мільйонів підписників, завдяки яким вона щорічно заробляє сотні тисяч доларів тільки на публікації рекламних знімків.

Також раніше повідомлялося, що популярна модель Ебігейл Ретчфорд блиснула ідеальним тілом в крихітному бікіні на відпочинку.

Уточнимо, що на знімку Ретчфорд позує в крихітному чорному бікіні, який максимально підкреслює її розкішні форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Лялечка», «Ебі, будь ласка, не загуби себе в цьому всьому», «вау, гаряче», «розкішне тіло», «обожнюю, коли ти так робиш», «богиня», - пишуть вони.

Нагадаємо, що мокра Рэтчфорд без білизни похвалилася неосяжними формами: «Космос!».

Як повідомляла Politeka, Ебі Рэтчфорд блиснула розкішним тілом в крихітному купальнику: «Ого, які…».

Також Politeka писала, що Ебі Рэтчфорд блиснула божественним тілом в мереживній білизні: "Ого, які великі...".