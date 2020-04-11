Популярна модель Ебігейл Рэтчфорд блиснула ідеальним тілом в крихітному бікіні на відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку зірки в Instagram.

«Гарячий відпочинок», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Рэтчфорд позує в крихітному чорному бікіні, який максимально підкреслює її розкішні форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Лялечка», «Ебі, будь ласка, не загуби себе в цьому всьому», «вау, гаряче», «розкішне тіло», «обожнюю, коли ти так робиш», «богиня», - пишуть вони.

До цього повідомлялося, що модель Ебігейл Рэтчфорд, яка завоювала велику популярність завдяки своїй фігурі, з'явилася в дуже відвертому образі.

Зірка опублікувала пікантний знімок у своєму Instagram. На фото Ебі позує у прозорому топі, крізь який видно соковиті принади.

Великі принади зірки випирали, а маленька завязочка на грудях давала ще більше розігратися фантазії.

Також Ебі трохи захопила свій прес, він пружний і йому позаздрять багато.

Нагадаємо, що мокра Рэтчфорд без білизни похвалилася неосяжними формами: «Космос!».

Як повідомляла Politeka, Ебі Рэтчфорд блиснула розкішним тілом в крихітному купальнику: «Ого, які…».

Також Politeka писала, що Ебі Рэтчфорд блиснула божественним тілом в мереживній білизні: "Ого, які великі...".