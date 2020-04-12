Одна из самых знаменитых моделей белья Эбигейл Рэтчфорд поразила внешним видом в купальнике

Как сообщает Politeka.net, Эбигейл Рэтчфорд из Пенсильвании вынуждена была работать на трех работах, чтобы платить по счетам. Но все изменилось, когда она создала свою страницу в Instagram и начала работать фотомоделью.

Несколько дней она не радовала пользователей сети новыми снимками, но недавно она решила напомнить, чем умеет искушать мужчин. На видео девушка продемонстрировала свои знаменитые необъятные формы, которые она попыталась вместить в крохотный купальник, но вышло это у нее явно с трудом (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Так, она предстала перед пользователями сети лишь в белом купальнике, который прекрасно подчеркнул красоту ее фигуры, сделав акцент на тонкой талии и аппетитных прелестях. Свои темные локоны красавица распустила по плечам, а на лице использовала макияж с акцентом на губах.

Пользователи сети были просто счастливы увидеть новый пост от своей любимицы, поэтому комментаторы не скупились на комплименты. Многие отмечали, что получают чистое блажество от таких пикантных кадров, а также то, что им сразу становится горячо.

Напомним, публикуя фотографии в купальниках и нижнем белье, Эбигейл Рэтчфорд сумела заполучить 9 миллионов подписчиков, благодаря которым она ежегодно зарабатывает сотни тысяч долларов только на публикации рекламных снимков.

Также ранее сообщалось, что популярная модель Эбигейл Рэтчфорд сверкнула идеальным телом в крохотном бикини на отдыхе.

Уточним, что на снимке Рэтчфорд позирует в крохотном черном бикини, который максимально подчеркивает ее роскошные формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Куколка», «Эби, пожалуйста, не потеряй себя в этом всем», «вау, горячо», «роскошное тело», «обожаю, когда ты так делаешь», «богиня», - пишут они.

Напомним, что мокрая Рэтчфорд без белья похвасталась необъятными формами: «Космос!».

Как сообщала Politeka, Эби Рэтчфорд сверкнула роскошным телом в крохотном купальнике: «Ого, какие…».

Также Politeka писала, что Эби Рэтчфорд сверкнула божественным телом в кружевном белье: "Ого, какие большие...".