Відома модель Емілі Ратаковски показала раритетне фото на якому постала в пікантному образі

Як повідомляє Politeka.net, модель Емілі Ратаковськи, яка є творцем і ідейним натхненником свого бренду Inamorata, не втомлюється радувати шанувальників все новими розробками. Починала вона зі створення купальників і нижньої білизни, а зараз в її колекціях з'явилися і прикраси.

Нещодавно дівчина вирішила нагадати користувачам мережі, як вона починала свою модельну кар'єру. Так, вона показала на своїй сторінці в мережі Instagram одну з перших професійних фотосесій в якій вона взяла безпосередню участь. Судячи з усього, вже тоді Емілі не боялася приміряти відверті образи.

На знімку 17-річна Емілі позує без білизни в сукні-міні королівського синього відтінку, яке підкреслює кожен вигин її точенної фігурки. Глибоке декольте вдало показало, чим її нагородила природа. Волосся красуні розпущене по плечах, а на обличчі яскравий макіяж з акцентом на очі дівчини. Заключною деталлю спокусливого образу стали довгі сережки.

Користувачі мережі залишили безліч компліментів під знімком, який зачарував їх з першого погляду.

"Вау❤️❤️💋🌹", "Дуже красива 😘🇦🇿🇦🇿🇦🇿😘", "Чудова! Я люблю твій стиль, ти справжня модель!", "Ти виглядаєш так само, зовсім не змінилася 🙌 ", "Диявольськи хороша".

Також раніше повідомлялося, що знаменита американська красуня Емілі Ратаковськи полонила шанувальників новим зухвалим образом.

На фото Ратаковськи спускається по сходах, на перший погляд, строгому чорному костюмі, що складається з піджака і короткої вузької спідниці.

Однак, модель вирішила додати в свій образ якусь родзинку, і не стала одягати під піджак буквально нічого. Ратаковськи кокетливо розстебнула піджак, засвітивши в кадрі свої розкішні груди.

Нагадаємо, Ратаковскі зігнулася в пікантній позі заради гарячого знімка.

Як повідомляла Politeka, апетитна Ратаковскі посвітила божественним тілом в екстремально короткому топі.

Також Politeka писала, що Ратаковскі спустила міні-спідницю для гарячої фотосесії і засвітила зайве.