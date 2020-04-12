Известная модель Эмили Ратаковски показала раритетное фото на котором предстала в пикантном образе

Как сообщает Politeka.net, модель Эмили Ратаковски, которая является создателем и идейным вдохновителем своего бренда Inamorata, не устает радовать поклонников все новыми разработками. Начинала она с создания купальников и нижнего белья, а сейчас в ее коллекциях появились и украшения.

Недавно девушка решила напомнить пользователям сети, как она начинала свою модельную карьеру. Так, она показала на своей странице в сети Instagram одну из первых профессиональных фотосессий в которой она приняла непосредственное участие. Судя по всему, уже тогда Эмили не боялась примерять откровенные образы.

На снимке 17-летняя Эмили позирует без белья в платье-мини королевского синего оттенка, которое подчеркивает каждый изгиб ее точенной фигурки. Глубокое декольте удачно показало, чем ее наградила природа. Волосы красавицы распущены по плечам, а на лице яркий макияж с акцентом на глаза девушки. Заключительной деталью соблазнительного образа стали длинные серьги.

Пользователи сети оставили множество комплиментов под снимком, который заворожил их с первого взгляда.

"Вау❤️❤️💋🌹", "Очень красивая 😘🇦🇿🇦🇿🇦🇿😘", "Замечательная! Я люблю твой стиль, ты настоящая модель!", "Ты выглядишь точно так же, совсем не изменилась 🙌 ", "Дьявольски хороша".

Также ранее сообщалось, что знаменитая американская красотка Эмили Ратаковски покорила поклонников новым дерзким образом.

На фото Ратаковски спускается по лестнице в, на первый взгляд, строгом черном костюме, состоящем из пиджака и короткой узкой юбки.

Однако, модель решила добавить в свой образ некую изюминку, и не стала одевать под пиджак буквально ничего. Ратаковски кокетливо расстегнула пиджак, засветив в кадре свою роскошную грудь.

Напомним, Ратаковски изогнулась в пикантной позе ради горячего снимка.

Как сообщала Politeka, аппетитная Ратаковски посветила божественным телом в экстремально коротком топе.

Также Politeka писала, что Ратаковски приспустила мини-юбку для горячей фотосессии и засветила лишнее.