Молодша сестра Кім Кардаш'ян Кайлі Дженнер вирішила продемонструвати свої форми у відвертому вбранні
Як повідомляє Politeka.net, молодша сестра Кім Кардаш'ян - Кайлі Дженнер завжди знайде привід продемонструвати новий наряд і розкішні форми. Підписники обожнюють її за щирість і відверті знімки. А тому просто засипають її компліментами і лайками.
22-річна американська модель, зірка реаліті та бізнесвумен Кайлі Дженнер, частенько вибирає відверті образи.
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На цей раз вона з'явилася на кадрі без білизни, одягнувшись лише в топ і спортивні штани.
Судячи з усього, модель так само як і всі, перебуває на карантині, і дозволила собі трохи випити - забравшись на ліжко, модель скуштувала вина.
Це незабутнє видовище не вдалося прокоментувати її шанувальникам, бо відео було опубліковано в її сторіс.
Варто відзначити, що мериканская зірка Кайлі Дженнер другий рік поспіль очолює рейтинг наймолодших мільярдерів у світі за версією бізнес-видання Forbes.
22-річна бізнесвумен, яка заробила ціле стан на своєму косметичний бренд Kylie Cosmetics, в минулого року обійшла засновника Facebook Марка Цукерберга, ставши наймолодшим мільярдером.
Нагадаємо, що Кендалл Дженнер в міні-бікіні залізла в кущі і блиснула бездоганною фігурою: "Гаряче".
Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян покрутила п'ятою точкою у вузьких джинсах: "Бомбическая".
Також Politeka писала, що Кайлі Дженнер позбулася одягу і показала апетитні форми: жаркі фото.