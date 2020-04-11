Молодша сестра Кім Кардаш'ян Кайлі Дженнер вирішила продемонструвати свої форми у відвертому вбранні

Як повідомляє Politeka.net, молодша сестра Кім Кардаш'ян - Кайлі Дженнер завжди знайде привід продемонструвати новий наряд і розкішні форми. Підписники обожнюють її за щирість і відверті знімки. А тому просто засипають її компліментами і лайками.

22-річна американська модель, зірка реаліті та бізнесвумен Кайлі Дженнер, частенько вибирає відверті образи.

На цей раз вона з'явилася на кадрі без білизни, одягнувшись лише в топ і спортивні штани.

Судячи з усього, модель так само як і всі, перебуває на карантині, і дозволила собі трохи випити - забравшись на ліжко, модель скуштувала вина.

Це незабутнє видовище не вдалося прокоментувати її шанувальникам, бо відео було опубліковано в її сторіс.

Варто відзначити, що мериканская зірка Кайлі Дженнер другий рік поспіль очолює рейтинг наймолодших мільярдерів у світі за версією бізнес-видання Forbes.

22-річна бізнесвумен, яка заробила ціле стан на своєму косметичний бренд Kylie Cosmetics, в минулого року обійшла засновника Facebook Марка Цукерберга, ставши наймолодшим мільярдером.

Нагадаємо, що Кендалл Дженнер в міні-бікіні залізла в кущі і блиснула бездоганною фігурою: "Гаряче".

Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян покрутила п'ятою точкою у вузьких джинсах: "Бомбическая".

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