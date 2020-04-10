Популярна модель Емілі Ратаковски засвітила груди у відвертому образі без білизни

Знаменита американська красуня полонила шанувальників новим зухвалим образом. Як повідомляє Politeka.net, модель поділилася спокусливим знімком в розділі Сторіз свого Instagram.

На фото Ратаковскі спускається по сходах у, на перший погляд, строгому чорному костюмі, що складається з піджака і короткої вузької спідниці. Однак, модель вирішила додати в свій образ якусь родзинку, і не стала одягати під піджак буквально нічого. Ратаковскі кокетливо розстебнула піджак, засвітивши в кадрі свої розкішні груди.

На фото модель пильно дивиться в камеру, зухвало позуючи з однією рукою в кишені. Її образ доповнює спокусливий макіяж, що підкреслює природну красу Ратаковскі.

На жаль, шанувальники моделі ніяк не змогли відреагувати на цей знімок через те, що в розділі Сторіз відсутня така можливість.

До цього ми писали про те, що в однієї з фанатських груп опублікували знімки Емілі, завдяки яким можна зрозуміти, чим зірка так сподобалася людям.

На одному з останніх фото Емілі позує, сидячи на триколісному транспорті. Зірка була в легкому платті, яке підкреслило ідеальну фігуру - пишні груди і стегна, а також тонку талію. Артистка вигнулась, прочинила губи і подивилася в камеру.

Нагадаємо, Ратаковскі зігнулася в пікантній позі заради гарячого знімка.

Як повідомляла Politeka, апетитна Ратаковскі посвітила божественним тілом в екстремально короткому топі.

Також Politeka писала, що Ратаковскі спустила міні-спідницю для гарячої фотосесії і засвітила зайве.