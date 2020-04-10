Популярная модель Эмили Ратаковски засветила грудь в откровенном образе без белья

Знаменитая американская красотка покорила поклонников новым дерзким образом. Как сообщает Politeka.net, модель поделилась соблазнительным снимком в разделе Сториз своего Инстаграм.

На фото Ратаковски спускается по лестнице в, на первый взгляд, строгом черном костюме, состоящем из пиджака и короткой узкой юбки. Однако, модель решила добавить в свой образ некую изюминку, и не стала одевать под пиджак буквально ничего. Ратаковски кокетливо расстегнула пиджак, засветив в кадре свою роскошную грудь.

На фото модель пристально смотрит в камеру, дерзко позируя с одной рукой в кармане. Ее образ дополняет соблазнительный макияж, подчеркивающий естественную красоту Ратаковски.

К сожалению, поклонники модели никак не смогли отреагировать на этот снимок из-за того, что в разделе Сториз отсутствует такая возможность.

До этого мы писали о том, что в одной из фанатских групп опубликовали снимки Эмили, благодаря которым можно понять, чем звезда так приглянулась людям.

На одном из последних фото Эмили позирует, сидя на трехколесном транспорте. Звезда была в легком платье, которое подчеркнуло идеальную фигуру - пышные груди и бедра, а также тонкую талию. Артистка выгнулась, приоткрыла губы и посмотрела в камеру.

Напомним, Ратаковски изогнулась в пикантной позе ради горячего снимка.

Как сообщала Politeka, аппетитная Ратаковски посветила божественным телом в экстремально коротком топе.

Также Politeka писала, что Ратаковски приспустила мини-юбку для горячей фотосессии и засветила лишнее.