Популярна модель Демі Роуз поділилася спокусливими фото топлес

Гаряча красуня, яка завдяки своїм пишним формам стала відома в мережі як «британська Кардашьян», любить радувати своїх численних шанувальників відвертими знімками в купальниках і нижній білизні. Зараз красуня сидить вдома на карантині і переглядає свої архівні фото, демонструючи найбільш вдалі підписникам.

Як повідомляє Politeka.net, Демі опублікувала новий пост з двома архівними фотографіями в своєму Instagram. На них дівчина позує чи то у ванній, чи то у невеликому басейні. З одягу на Демі тільки крихітні трусики бікіні, що зовсім не приховують її пишну п'яту точку, яку модель з задоволенням демонструє глядачам, стоячи спиною до камери. На першому фото Роуз позує в пів-обороту, прикриваючи рукою голі груди.

На другому знімку красуня повністю відвернулася від камери і виливає собі на голову воду.

Шанувальники не могли пройти повз такі гарячі кадри, і буквально закидали Демі захопленими коментарями і лайками.

До цього ми писали про те, що Роуз блиснула апетитними принадами в міні-бікіні. Вона стала спиною до фотографа, щоб похвалитися своєю головною гордістю - пружною п'ятою точкою.

Маленький верх купальника ледве утримував велику груди моделі. Тонкі лямки з нього тяглися по всій спині, трохи стискаючи її.

Крихітний низ купальника зірка підняла вище стегон, з-за чого сідниці виглядали ще більше.

Нагадаємо, Демі Роуз звела з розуму мальовничим видом ззаду, фото.

Як повідомляла Politeka, Демі Роуз в крихітній білизні ледь не втратила величезних «близнят».

Також Politeka писала, що спекотна Демі Роуз вивалила напоказ свої принади в екстремальному декольте.