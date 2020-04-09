Популярна модель Демі Роуз поділилася спокусливими фото топлес
Гаряча красуня, яка завдяки своїм пишним формам стала відома в мережі як «британська Кардашьян», любить радувати своїх численних шанувальників відвертими знімками в купальниках і нижній білизні. Зараз красуня сидить вдома на карантині і переглядає свої архівні фото, демонструючи найбільш вдалі підписникам.
Як повідомляє Politeka.net, Демі опублікувала новий пост з двома архівними фотографіями в своєму Instagram. На них дівчина позує чи то у ванній, чи то у невеликому басейні. З одягу на Демі тільки крихітні трусики бікіні, що зовсім не приховують її пишну п'яту точку, яку модель з задоволенням демонструє глядачам, стоячи спиною до камери. На першому фото Роуз позує в пів-обороту, прикриваючи рукою голі груди.
На другому знімку красуня повністю відвернулася від камери і виливає собі на голову воду.
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Шанувальники не могли пройти повз такі гарячі кадри, і буквально закидали Демі захопленими коментарями і лайками.
До цього ми писали про те, що Роуз блиснула апетитними принадами в міні-бікіні. Вона стала спиною до фотографа, щоб похвалитися своєю головною гордістю - пружною п'ятою точкою.
Маленький верх купальника ледве утримував велику груди моделі. Тонкі лямки з нього тяглися по всій спині, трохи стискаючи її.
Крихітний низ купальника зірка підняла вище стегон, з-за чого сідниці виглядали ще більше.
Нагадаємо, Демі Роуз звела з розуму мальовничим видом ззаду, фото.
Як повідомляла Politeka, Демі Роуз в крихітній білизні ледь не втратила величезних «близнят».
Також Politeka писала, що спекотна Демі Роуз вивалила напоказ свої принади в екстремальному декольте.