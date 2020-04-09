Популярна модель Анастасія Квітко похвалилася спокусливою фігурою в тісному одязі

Дівчина встигла прославитися в мережі, як "російська Кардашьян" за свої видатні форми. Як повідомляє Politeka.net, вона поділилася новим знімком на своїй сторінці в Instagram.

Анастасія Квітко позує на тротуарі серед пальм. Фотограф вибрав дуже вдалий ракурс ззаду, завдяки чому на фото добре витинається п'ята точка моделі в обтягуючих сірих джинсах.

Не меншу увагу привертає бюст "російської Кардашьян", який зображений в профіль. Складається враження, що він ледь поміщається в тісному смугастому топі, що оголює спину, плечі і шию красуні. Дівчина оглядається і показує своє симпатичне личко, ніж завершує чарівний образ.

Користувачі соціальної мережі написали багато захоплених коментарів:

"Дорога, ти дуже солодка"; "Ефектна красуня"; "Бомба"; "Все-таки очі найпривабливіші"; "Так прекрасна 💕💕💕".

Раніше Анастасія Квітко опублікувала не менш спокусливі кадри в обтягуючому вбранні. Вона поділилася в соцмережах відео, на якому прогулюється по вулиці в однотонному повністю закритому костюмі чорного кольору. Втім, навіть відсутність декольте і глибоких вирізів не допомогло приховати пишні форми моделі: обтягуючий костюм демонструє всі вигини її фігури.

до того Ж, Анастасія Квітко рухається цієї модельної ходою, періодично зупиняючись, щоб поправити волосся. Її фанати залишили багато захоплених комменатриев. Її назвали «королевою» і справжньою красунею.

Нагадаємо, російська Кардашьян выпятила п'яту точку прямо в камеру.

Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян затягнула величезні принади малюсіньким топом.

Також Politeka писала, що російська Кардашьян в мокрому купальнику ледве втримала пишні форми.