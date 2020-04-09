Популярна модель Анастасія Квітко похвалилася спокусливою фігурою в тісному одязі
Дівчина встигла прославитися в мережі, як "російська Кардашьян" за свої видатні форми. Як повідомляє Politeka.net, вона поділилася новим знімком на своїй сторінці в Instagram.
Анастасія Квітко позує на тротуарі серед пальм. Фотограф вибрав дуже вдалий ракурс ззаду, завдяки чому на фото добре витинається п'ята точка моделі в обтягуючих сірих джинсах.
Не меншу увагу привертає бюст "російської Кардашьян", який зображений в профіль. Складається враження, що він ледь поміщається в тісному смугастому топі, що оголює спину, плечі і шию красуні. Дівчина оглядається і показує своє симпатичне личко, ніж завершує чарівний образ.
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Користувачі соціальної мережі написали багато захоплених коментарів:
"Дорога, ти дуже солодка"; "Ефектна красуня"; "Бомба"; "Все-таки очі найпривабливіші"; "Так прекрасна 💕💕💕".
Раніше Анастасія Квітко опублікувала не менш спокусливі кадри в обтягуючому вбранні. Вона поділилася в соцмережах відео, на якому прогулюється по вулиці в однотонному повністю закритому костюмі чорного кольору. Втім, навіть відсутність декольте і глибоких вирізів не допомогло приховати пишні форми моделі: обтягуючий костюм демонструє всі вигини її фігури.
до того Ж, Анастасія Квітко рухається цієї модельної ходою, періодично зупиняючись, щоб поправити волосся. Її фанати залишили багато захоплених комменатриев. Її назвали «королевою» і справжньою красунею.
Нагадаємо, російська Кардашьян выпятила п'яту точку прямо в камеру.
Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян затягнула величезні принади малюсіньким топом.
Також Politeka писала, що російська Кардашьян в мокрому купальнику ледве втримала пишні форми.