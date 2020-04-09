Популярная модель Анастасия Квитко похвасталась соблазнительной фигурой в тесной одежде

Девушка успела прославиться в сети, как "русская Кардашьян" за свои выдающиеся формы. Как сообщает Politeka.net, она поделилась новым снимком на своей странице в Instagram.

Анастасия Квитко позирует на тротуаре среди пальм. Фотограф выбрал очень удачный ракурс сзади, благодаря чему на фото хорошо виделяется пятая точка модели в обтягивающих серых джинсах.

Не меньшее внимание привлекает бюст "русской Кардашьян", который запечатлен в профиль. Складывается ощущение, что он едва помещается в тесном полосатом топе, обнажающем спину, плечи и шею красавицы. Девушка оглядывается и показывает свое симпатичное личико, чем завершает пленительный образ.

Пользователи социальной сети написали много восхищенных комментариев:

"Дорогая, ты очень сладкая"; "Эффектная красотка"; "Бомба"; "Все-таки глаза самые привлекательные"; "Так прекрасна 💕💕💕".

Ранее Анастасия Квитко опубликовала не менее соблазнительные кадры в обтягивающем наряде. Она поделилась в соцсетях видео, на котором прогуливается по улице в однотонном полностью закрытом костюме черного цвета. Впрочем, даже отсутствие декольте и глубоких вырезов не помогло скрыть пышные формы модели: обтягивающий костюм демонстрирует все изгибы ее фигуры.

Вдобавок, Анастасия Квитко двигается настоящей модельной походкой, периодически останавливаясь, чтобы поправить волосы. Ее фанаты оставили много восторженных комменатриев. Ее назвали «королевой» и настоящей красоткой.

Напомним, русская Кардашьян выпятила пятую точку прямо в камеру.

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян затянула огромные прелести малюсеньким топом.

Также Politeka писала, что русская Кардашьян в мокром купальнике еле удержала пышные формы.