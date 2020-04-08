Супермодель Белла Хадид, которую назвали самой красивой женщиной мира 2019 года, показала чем занимается во время самоизоляции

Звезда разместила несколько Сториз, на которых показала, как делает ремонт, пишет Politeka.net. При этом модель не забывает демонстрировать прелести.

Знаменитость позировала в голубом топе без белья, из-под которого выпирали сочные прелести. Модель затянула рукава топа под грудью и сфотографировала данный образ на себе. На руке модели заметны блестящие часы.

Руки и груди Беллы испачканы в краске, но звезда этого не стесняется, а активно демонстрирует.

Во втором сториз Хадид показала, что, вероятно, делает ремонт в помещении с тренажеорами. Ее волосы забраны в высокий хвост. Красотка улыбается, захватив не только испачканный топ и тело, но и брюки.

Видимо, звезда довольна проделанной работой, просто ого, какая молодец.

Пользователи сети не смогли открыто высказаться об увиденном, но, уверенно можно сказать, что модель получила массу комплиментов в личные сообщения, а также слова одобрения.

Напомним, Белла Хадид позировала в розовом мини-бикини. Позади нее видны крылья, как у бабочек. Дополняет образ звезды очки и элегантный браслет.

На фото заметен упруг пресс знаменитости, а также ее тонкая талия. Фигура вызывает только восхищение. Завершали ее горячий образ стильные очки.

Ранее сообщалось, что Белла Хадид решила зажечь на камеру со своей фигуристой подружкой-красавицей.

На опубликованных кадрах звезда частично оголилась - красовалась в пудрового цвета топе, а также штанах с низкой талией и кофте. Ее подружка была также в топе и штанах. Своими плоскими животами дамы сверкнули на камеру вблизи и якобы танцуя.

Напомним, что Белла Хадид без белья и стыда показала своих сочных "подружек": "Мечта любого мужчины".

Ранее Politeka сообщала, что соблазнительная Белла Хадид сверкнула пикантными местами в прозрачном наряде: «Черная пантера».

Также Politeka писала, что Белла Хадид пыталась скрыть идеальное тело под белым мехом