Супермодель Белла Хадид, которую назвали самой красивой женщиной мира 2019 года, предстала в интересном образе

Красотка часто делится откровенными снимками, где без стеснения демонстрирует свои прелести, пишет Politeka.net. Звезда разместила снимок в сториз, на котором предстала в интересном наряде.

Белла красовалась в одежде, которая напоминало платье с пикантными вырезами. Наряд едва прикрывал грудь Беллы, и эффектный вид сбоку давал полюбоваться стройной талией и прессом знаменитости. Тонкая бретелька едва держалась на плече и не соскальзывала.

Далее следовал кусок ткани на талии и длинный вырез в районе юбки, открывающий вид на стройную ножку звезды.

На ногах Хадид - черные лаковые сапоги.

Волосы Беллы собраны в тугой низкий хвост, она смотрела вдаль, приоткрыв губы. Перед такой девушкой устоять невозможно.

Данное фото было сделано в рамках фотосессии для духов бренда "MUGLER", о чем свидетельствует подпись Хадид.

Посколько фото было обнародовано в Сториз, нельзя узнать, как отреагировали пользователи сети на данное фото, однако, можно с уверенностью сказать, что Хадид получила массу комплиментов, как и всегда.

Напомним, Белла Хадид сделала селфи, вероятно, после купания. Она убрала влажные волосы назад, а на ее теле можно разглядеть капельки воды.

Модель предстала в маленьком бикини на веревочках. Треугольники ткани едва прикрывали грудь знаменитости и в то же время хорошо ее подчеркнули.

"Повезло получить витамин D", - подписала кадр звезда.

Ранее сообщалось, что Белла Хадид позировала в желтом пальто без белья, которое элегантно открывает, демонстрируя роскошное и подтянутое тело. Дополняет образ звезды повязка на голову и красивые бусы.

Напомним, что Белла Хадид без белья и стыда показала своих сочных "подружек": "Мечта любого мужчины".

Ранее Politeka сообщала, что соблазнительная Белла Хадид сверкнула пикантными местами в прозрачном наряде: «Черная пантера».

Также Politeka писала, что Белла Хадид пыталась скрыть идеальное тело под белым мехом: "Ну, просто фантастика".