Знаменитість розійшлася не на жарт!

Російська співачка Анна Семенович здивувала мережу неординарною витівкою на камеру під час карантину

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Тепер у мене є все: і лисий чоловік і нова професія!😜😂 Головне не сумувати на домашке», - йдеться в повідомленні.

При цьому сама Семенович, судячи з реакції на камеру, явно зловтішається з приводу того, що відбувається.

«До чого дійшов карантин. Ну, поки, волосся. Перший раз це роблю. Як страшно!» - зазначила вона.

Уточнимо, що користувачі не оцінили гумору Семенович і почали цікавитися, навіщо вона це зробила.

«Вам не шкода - мужика???», «Боже, навіщо ж налисо..», «а чому ви його так?», «Прикмета погана стригти рідних», «Бідний мужик! Скоро Ганна його з'їсть», «Так хто жа так стриже, Ганна», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, 40-річна Анна Семенович показала спокусливе фото в сукні з величезним декольте в соцмережі.

Співачка сидить на якомусь старовинному скрині чи дерев'яних дверей, закинувши одну ногу на нього. Свій образ вогненної красуні вона підкреслила червоними нігтями.

«Обід приготувала, маску на обличчя зробила, от думаю, як себе розважати далі... може, винишка келишок», – вона підписала задумливий кадр.

У коментарях користувачі мережі відзначили позитивними відгуками наряд Семенович.

Нагадаємо, що апетитна Семенович без сорому роздяглася і підняла ногу заради пікантне фото: "Так хочеться...".

Як повідомляла Politeka, гаряча Семенович в екстремальному декольте не змогла приховати пишні форми: від фото кидає в жар.

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