Знаменитость разошлась не на шутку!

Российская певица Анна Семенович удивила сеть неординарной выходкой на камеру во время карантина

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Теперь у меня есть все: и лысый мужчина и новая профессия!😜😂 Главное не грустить на домашке», - говорится в сообщении.

При этом сама Семенович, судя по реакции на камеру, явно злорадствует по поводу происходящего.

«До чего дошел карантин. Ну, пока, волосы. Первый раз это делаю. Как страшно!» - отметила она.

Уточним, что пользователи не оценили юмора Семенович и начали интересоваться, зачем она это сделала.

«Вам не жалко - мужика???», «Боже, зачем же налысо..», «ачем вы его так?», «Примета плохая стричь родных», «Бедный мужик! Скоро Анна его съест», «Да кто жа так стрижет, Анна», - пишут они.

Как сообщалось ранее, 40-летняя Анна Семенович показала соблазнительное фото в платье с огромным декольте в соцсети.

Певица сидит на каком-то старинном сундуке или деревянной двери, закинув одну ногу на него. Свой образ огненной красотки она подчеркнула красными ногтями.

«Обед приготовила, маску на лицо сделала, вот думаю, как себя развлекать дальше,... может, винишка бокальчик», – подписала она задумчивый кадр.

В комментариях пользователи сети отметили позитивными отзывами наряд Семенович.

Напомним, что аппетитная Семенович без стыда разделась и подняла ногу ради пикантного фото: "Так хочется...".

Как сообщала Politeka, горячая Семенович в экстремальном декольте не смогла скрыть пышные формы: от фото бросает в жар.

Также Politeka писала, что Анна Семенович потрясла "дыньками" на беговой дорожке: "Только не останавливайся"