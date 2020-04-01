Экс-солистка популярной группы «Блестящие», певица Анна Семенович показала своего маленького друга

Фото звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Рoliteka.net. На снимках Семенович держит в руках маленькую собачку. Она крепко обнимает животное, которое, по всей видимости, немного боится такого внимания.

«Любимые, как вы? Надеюсь, находитесь дома? Я вчера сделала генеральную уборку в квартире, все перестирала, перегладила, еду приготовила, все продезинфицировала, как пчела», - рассказала звезда.

За два часа пост артистки собрал более 9 тысяч лайков. Поклонники артистки стали рассказывать, что они делают дома, а также хвалить Семенович за ее внешний вид.

«Такие красивые», «Собачка смешная», «Мило», «Красотка», «Супер», «Какие вы элегантные», «Куколка шикарная красавица», «Домашняя вся такая...хорошенькая, Анечка!», «Меня б так обняла Семенович», «Это что за девочка лет 19-20 на фото?», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Анна Семенович поделилась яркой фотографией в честь своего 40-летия. Она надела роскошное платье в пол с глубоким декольте и разрезом в районе ног. Образ дополнили пышная укладка и массивные украшения на артистке.

«Я уже привыкла к домашнему режиму , но надолго ли меня хватит , вот в чем вопрос. В рабочем ритме мне никогда не хватает время на быт…», - призналась артистка.

Напомним, что аппетитная Семенович без стыда разделась и подняла ногу ради пикантного фото: "Так хочется...".

Как сообщала Politeka, горячая Семенович в экстремальном декольте не смогла скрыть пышные формы: от фото бросает в жар.

Также Politeka писала, что Анна Семенович потрясла "дыньками" на беговой дорожке: "Только не останавливайся".