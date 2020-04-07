Памела Андерсон в пориві ностальгії за бурхливою молодістю порадувала чорно-білим фото у відвертому вбранні

Американська актриса і модель ніяк не може забути дні своєї минулої слави і популярності, коли вона була головним секс-символом в індустрії розваг. Зірка постійно ділиться архівними знімками часів своєї молодості на своїй сторінці в Instagram.

Як повідомляє Politeka, на новому чорно-білому знімку Андерсон знову з'явилася у відвертому образі, який демонструє глядачеві її спокусливу фігуру. Модель на фото сидить на підлозі, підтягнувши під себе ноги. Памела позує в спідниці, яку вона задерла вгору, оголивши підтягнуту ногу, а також в світлій кофті з глибоким декольте, покликаним підкреслити її пишні форми. На знімку модель злегка нахиляється вперед, тим самим ще сильніше приковуючи увагу до своїх грудей. Дивлячись на таку позу так і хочеться сказати моделі: "прикрийся".

Судячи з усього, шанувальники моделі продовжують підтримувати її навіть через стільки років. Так, фото отримало безліч захоплених коментарів, в яких люди захоплюються красою Памели.

До цього ми писали про те, що Андерсон показала шанувальникам дуже відверте чорно-біле фото, на якому позує абсолютно голою, схилившись над чоловіком з индианской зовнішністю. На відміну від дівчини, на молоду людину можна розгледіти штани. А ось на Памелі, крім ланцюжка на талії і браслета, більше нічого немає.

Нагадаємо, томна Памела Андерсон у відвертому халатику показала сокровенне.

Як повідомляла Politeka, Памела Андерсон згадала молодість і показала всю свою красу в чорній білизні.

Також Politeka писала, що відчайдушна Памела Андерсон повністю роздяглася і показала, як спокушає чоловіків.