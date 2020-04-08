Американська модель Ебігейл Ретчфорд, яка завоювала велику популярність завдяки своїй фігурі, опублікувала фото в крихітній білизні

Зірка порадувала шанувальників своїм, можна сказати, оголеним тілом, повідомляє Politeka.net.

На знімку красуня позувала в крихітній мереживній білизні, яка підкреслила її пишні форми. Крім того, не можна було не звернути уваги на плоский і красивий живіт зірки.

Ретчфорд була на ліжку, закинувши руки вище за голову на подушку. Зірка трохи вигнулась, щоб пружні сідниці виглядали більш спекотніше: "Ось це фігура!".

При цьому Ебігейл посміхалася, закривши очі.

"Карантин і Холод", - підписала знімок модель, яка також, як і багато хто, знаходиться в самоізоляції.

Лише за 20 хвилин пост зібрав понад 12 тисяч лайків і багато повідомлень. Користувачі мережі написали позитивні коментарі у бік моделі. Люди захоплювалися посмішкою Ретчфорд, її фігурою і вибором спідньої білизни.

Нагадаємо, Ебігейл Ретчфорд позувала у прозорому топі, крізь який видно соковиті принади.

Великі груди зірки випирали, а маленька зав'язочках давала ще більше розігратися фантазії.

Модель розпустила хвилясте волосся й закинула його набік.

За чотири години пост зібрав майже 80 тисяч лайків та багато коментарів.

Раніше повідомлялося, що Ебігейл Ретчфорд скинула верхній одяг і показала все, що могла лише в крихітній білизні.

Ця білизна чорного кольору не приховала її апетитних форм, а швидше навпаки - відкрила її "скарби" на загальний огляд.

На пікантному знімку вона з'явилася в чорному вбранні: вишуканій білизні з мереживом, колготках з сіточкою, а завершує образ пов'язка довгі сережки в тон всьому вбранню.

Нагадаємо, що мокра Рэтчфорд без білизни похвалилася неосяжними формами: «Космос!».

Як повідомляла Politeka, Ебі Рэтчфорд блиснула розкішним тілом в крихітному купальнику: «Ого, які…».

Також Politeka писала, що Ебі Рэтчфорд блиснула божественним тілом в мереживній білизні: "Ого, які великі...".