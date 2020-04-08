Американская модель Эбигейл Рэтчфорд, которая завоевала большую популярность благодаря своей фигуре, опубликовала фото в крохотном белье

Звезда порадовала поклонников своим, можно сказать, обнаженным телом, сообщает Politeka.net.

На снимке красотка позировала в крохотном кружевном белье, которое подчеркнуло ее пышные формы. Кроме того, нельзя было не обратить внимания на плоский и красивый живот звезды.

Рэтчфорд находилась на постели, закинув руки выше головы на подушку. Звезда немного выгнулась, чтобы упругие ягодицы смотрелись более жарче: "Вот это фигура!".

При этом Эбигейл улыбалась, закрыв глаза.

"Карантин и Холод", - подписала снимок модель, которая также, как и многие, находится в самоизоляции.

Только за 20 минут пост собрал более 12 тысяч лайков и много сообщений. Пользователи сети написали позитивные комментарии в сторону модели. Люди восхищались улыбкой Рэтчфорд, ее фигурой и выбором нижнего белья.

Напомним, Эбигейл Рэтчфорд позировала в прозрачном топе, свозь который видны сочные прелести.

Большие груди звезды выпирали, а маленькая завязочка давала еще больше разыграться фантазии.

Модель распустила волнистые волосы и закинула их набок.

За четыре часа пост собрал почти 80 тысяч лайков и много комментариев.

Ранее сообщалось, что Эбигейл Рэтчфорд скинула верхнюю одежду и показала все, что могла лишь в крохотном белье.

Это белье черного цвета не скрыло ее аппетитных форм, а скорее наоборот - открыло ее "сокровища" на всеобщее обозрение.

На пикантном снимке она предстала в черном одеянии: изысканном нижнем белье с кружевом, колготках с сеточкой, а завершает образ повязка длинные сережки в тон всему наряду.

Напомним, что мокрая Рэтчфорд без белья похвасталась необъятными формами: «Космос!».

Как сообщала Politeka, Эби Рэтчфорд сверкнула роскошным телом в крохотном купальнике: «Ого, какие…».

Также Politeka писала, что Эби Рэтчфорд сверкнула божественным телом в кружевном белье: "Ого, какие большие...".