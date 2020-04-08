Американская модель Эбигейл Рэтчфорд, которая завоевала большую популярность благодаря своей фигуре, опубликовала фото в крохотном белье
Звезда порадовала поклонников своим, можно сказать, обнаженным телом, сообщает Politeka.net.
На снимке красотка позировала в крохотном кружевном белье, которое подчеркнуло ее пышные формы. Кроме того, нельзя было не обратить внимания на плоский и красивый живот звезды.
Рэтчфорд находилась на постели, закинув руки выше головы на подушку. Звезда немного выгнулась, чтобы упругие ягодицы смотрелись более жарче: "Вот это фигура!".
При этом Эбигейл улыбалась, закрыв глаза.
Соблазнительная блондинка из "Квартал 95" распахнула халат и показала идеальные формы: "Бомбезно"
Украину охватит дождевой фронт, синоптик уточнила прогноз: "от +22 до мороза"
Супруга украинского боксера похвасталась идеальной фигурой в купальнике, фото: "Ну персик"
"Доллар по 42": Нацбанк предупредил о валютном рывке, худший прогноз сбывается
"Карантин и Холод", - подписала снимок модель, которая также, как и многие, находится в самоизоляции.
Только за 20 минут пост собрал более 12 тысяч лайков и много сообщений. Пользователи сети написали позитивные комментарии в сторону модели. Люди восхищались улыбкой Рэтчфорд, ее фигурой и выбором нижнего белья.
Напомним, Эбигейл Рэтчфорд позировала в прозрачном топе, свозь который видны сочные прелести.
Большие груди звезды выпирали, а маленькая завязочка давала еще больше разыграться фантазии.
Модель распустила волнистые волосы и закинула их набок.
За четыре часа пост собрал почти 80 тысяч лайков и много комментариев.
Ранее сообщалось, что Эбигейл Рэтчфорд скинула верхнюю одежду и показала все, что могла лишь в крохотном белье.
Это белье черного цвета не скрыло ее аппетитных форм, а скорее наоборот - открыло ее "сокровища" на всеобщее обозрение.
На пикантном снимке она предстала в черном одеянии: изысканном нижнем белье с кружевом, колготках с сеточкой, а завершает образ повязка длинные сережки в тон всему наряду.
Напомним, что мокрая Рэтчфорд без белья похвасталась необъятными формами: «Космос!».
Как сообщала Politeka, Эби Рэтчфорд сверкнула роскошным телом в крохотном купальнике: «Ого, какие…».
Также Politeka писала, что Эби Рэтчфорд сверкнула божественным телом в кружевном белье: "Ого, какие большие...".