Американська фітнес-модель Ніколь Амато показала, як проводить час під час карантину

Зірка опублікувала відео в Instagram, на якому показала своє тренування, пише Рoliteka.net. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Модель була в тугому топі, який виделив її пишні груди і обтягнувших її накачані ніжки лосинах. А вона одягла на голову кепку.

На кадрах Ніколь, як пустувала з тренером, так і активно займалася, надівши на руки боксерські рукавички. Красуня намагалася ухилитися від ударів, а також сама нападала, прямо: "Ого, як вона його била". У обох був грайливий настрій, вони не тільки тренувалися, але і знаходили місце для гумору.

В пості модель зізналася, що сумує за рідними і близькими, адже зараз вона знаходиться на самоізоляції. За словами Амато, коли карантин закінчиться, вона обов'язково побачиться з дорогими їй людьми і обійме їх.

"Смійтеся і моліться. Залишайтеся в формі і здорові в цей важкий час", - написала фітнес-модель.

За 17 годин пост зібрав понад 150 тисяч переглядів та багато коментарів.

Користувачі мережі захопилися формами зірки і написали, щоб вона не засмучувалася.

Нагадаємо, Ніколь Амато порадувала фото і відео, на яких позувала не тільки зі зброєю, але і в спокусливому вигляді.

На одному фото зірка була у прозорому топі, який натягнувся на її пишних грудях. Ймовірно, під одягом не було нижньої білизни, що додало фото деякої пікантності.

Також зірка позувала в трусиках, на які були нацеплений пояс з наручниками.

Раніше повідомлялося, що Ніколь Амато розмістила фото, на якому постала практично голою - лише білі смужки прикрашали її тіло і прикривали найпотаємніші місця. Вона трохи вигнулася і продемонструвала свій пружний прес.

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