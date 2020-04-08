Американская фитнес-модель Николь Амато показала, как проводит время во время карантина

Звезда опубликовала видео в Инстаграм, на котором показала свою тренировку, пишет Рoliteka.net. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Модель была в тугом топе, который выделил ее пышную груди и обтянувших ее накаченные ножки лосинах. А на голову она надела кепку.

На кадрах Николь, как дурачилась с тренером, так и активно занималась, надев на руки боксерские перчатки. Красотка старалась увернуться от ударов, а также нападала сама, прямо: "Ого, как она его била". У обоих было игривое настроение, они не только тренировались, но и находили место для юмора.

В посте модель призналась, что скучает за родными и близкими, ведь сейчас она находится на самоизоляции. По словам Амато, когда карантин закончится, она обязательно повидается с дорогими ей людьми и обнимет их.

"Смейтесь и молитесь. Оставайтесь в форме и здоровы в это трудное время", - написала фитнес-модель.

За 17 часов пост собрал более 150 тысяч просмотров и много комментариев.

Пользователи сети восхитились формами звезды и написали, чтобы она не расстраивалась.

Напомним, Николь Амато порадовала фото и видео, на которых позировала не только с оружием, но и в соблазнительном виде.

На одном фото звезда была в прозрачном топе, который натянулся на ее пышной груди. Вероятно, под одеждой не было нижнего белья, что прибавило фото некой пикантности.

Также звезда позировала в трусиках, на которые были нацеплен пояс с наручниками.

Ранее сообщалось, что Николь Амато разместила фото, на котором предстала практически голой - лишь белые полоски украшали ее тело и прикрывали самые сокровенные места. Она немного выгнулась и продемонстрировала свой упругий пресс.

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