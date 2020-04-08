На це можна дивитися вічно

Популярні моделі підтримують своїх шанувальників на карантині, публікуючи відверті фотографії, від яких неможливо відвести очей

Politeka.net зібрала найспекотніші знімки, на яких гарячі моделі демонструють свої апетитні «п'яті точки».

Фітнес-модель Ана Чері володіє видатною фігурою. Вона не зверталася за допомогою до пластичних хірургів, тому її пишні форми виглядають дуже жіночно і природно. Ана не упускає можливості, щоб у всій красі показати свою гордість.

Українська версія Кім Кардашьян Альона Омович має не менш апетитні форми. Зірка Instagram регулярно публікує відверті фото, на яких її «п'ята точка» грає головну роль. Правда, в мережі подейкують, що в сідниці Омович вставлені імпланти.

Британська модель Демі Роуз – володарка тонкої талії і пишних стегон. Дівчина не соромиться виставляти себе практично повністю голою. Вона вибирає стрінги, а іноді повністю відмовляється від білизни на користь пікантної фотосесії.

Найбільш високооплачувана модель нижньої білизни Ебігейл Ретчфорд балує фанатів жаркими знімками. Вона позує у найрозкішніших наборах білизни, від яких просто неможливо відірвати погляд. Засмагла шкіра Ебігейл додає особливого шарму її образам.

Нагадаємо, що спекотна Демі Роуз вивалила напоказ свої принади в екстремальному декольте: вид спереду вражає.

Як повідомляла Politeka, українська Кардашьян задерла ноги і показала те, що зазвичай приховують: постільне фото.

Також Politeka писала, що фігуриста Ана Чері засвітила свої соковиті місця: тонка тканина ледве витримала.