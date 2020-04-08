Популярні моделі підтримують своїх шанувальників на карантині, публікуючи відверті фотографії, від яких неможливо відвести очей
Politeka.net зібрала найспекотніші знімки, на яких гарячі моделі демонструють свої апетитні «п'яті точки».
Фітнес-модель Ана Чері володіє видатною фігурою. Вона не зверталася за допомогою до пластичних хірургів, тому її пишні форми виглядають дуже жіночно і природно. Ана не упускає можливості, щоб у всій красі показати свою гордість.
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Українська версія Кім Кардашьян Альона Омович має не менш апетитні форми. Зірка Instagram регулярно публікує відверті фото, на яких її «п'ята точка» грає головну роль. Правда, в мережі подейкують, що в сідниці Омович вставлені імпланти.
Британська модель Демі Роуз – володарка тонкої талії і пишних стегон. Дівчина не соромиться виставляти себе практично повністю голою. Вона вибирає стрінги, а іноді повністю відмовляється від білизни на користь пікантної фотосесії.
Найбільш високооплачувана модель нижньої білизни Ебігейл Ретчфорд балує фанатів жаркими знімками. Вона позує у найрозкішніших наборах білизни, від яких просто неможливо відірвати погляд. Засмагла шкіра Ебігейл додає особливого шарму її образам.
Нагадаємо, що спекотна Демі Роуз вивалила напоказ свої принади в екстремальному декольте: вид спереду вражає.
Як повідомляла Politeka, українська Кардашьян задерла ноги і показала те, що зазвичай приховують: постільне фото.
Також Politeka писала, що фігуриста Ана Чері засвітила свої соковиті місця: тонка тканина ледве витримала.