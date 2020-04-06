Ана Чері показала, як отримати ідеальні сідниці, не виходячи з дому
Популярна американська фітнес-модель часто публікує у своєму Instagram не тільки фотографії в спокусливих образах, але і кадри своїх тренувань. Як повідомляє Politeka, на цей раз Чері показала, як працює над своїми сідницями і ногами.
Так, модель опублікувала в розділі Сторіз коротке відео, на якому показала, як присідає зі штангою. На відео Чері одягнена в зручну спортивну кофту і блискучі сріблясті лосини з принтом під зміїну шкіру, які вигідно підкреслюють її п'яту точку під час присідань.
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Модель також зізналася, що дуже сумує за своїм друзям, разом з якими вона раніше проводила тренування. Поки вони не можуть займатися разом через карантин.
До цього Чері показала своїм фанатам, у чому любить ходити на карантині по дому.
«Я люблю довгі романтичні прогулянки до холодильника - пошліть це другу», - йшлося у публікації в її Инстаграме.
Уточнимо, що на опублікованому знімку Чері позує в крихітній білизні без верху перед холодильником. На голові моделі красується рушник.
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