Ана Чері показала, як отримати ідеальні сідниці, не виходячи з дому

Популярна американська фітнес-модель часто публікує у своєму Instagram не тільки фотографії в спокусливих образах, але і кадри своїх тренувань. Як повідомляє Politeka, на цей раз Чері показала, як працює над своїми сідницями і ногами.

Так, модель опублікувала в розділі Сторіз коротке відео, на якому показала, як присідає зі штангою. На відео Чері одягнена в зручну спортивну кофту і блискучі сріблясті лосини з принтом під зміїну шкіру, які вигідно підкреслюють її п'яту точку під час присідань.

Модель також зізналася, що дуже сумує за своїм друзям, разом з якими вона раніше проводила тренування. Поки вони не можуть займатися разом через карантин.

До цього Чері показала своїм фанатам, у чому любить ходити на карантині по дому.

«Я люблю довгі романтичні прогулянки до холодильника - пошліть це другу», - йшлося у публікації в її Инстаграме.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Чері позує в крихітній білизні без верху перед холодильником. На голові моделі красується рушник.

Нагадаємо, спекотна Ана Чері без трусів влаштувала брудні танці перед камерою.

Як повідомляла Politeka, Ана Чері в стрінгах без сорому показала свої апетитні місця.

Також Politeka писала, що апетитна Ана Чері без сорому потрясла неосяжними принадами на камеру: «Ти з цього світу?».