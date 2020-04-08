На это можно смотреть вечно

Популярные модели поддерживают своих поклонников на карантине, публикуя откровенные фотографии, от которых невозможно отвести глаз

Politeka.net собрала самые жаркие снимки, на которых горячие модели демонстрируют свои аппетитные «пятые точки».

Фитнес-модель Ана Чери обладает выдающейся фигурой. Она не обращалась за помощью к пластическим хирургам, поэтому ее пышные формы выглядят очень женственно и естественно. Ана не упускает возможности, чтобы во всей красе показать свою гордость.

Украинская версия Ким Кардашьян Алена Омович имеет не менее аппетитные формы. Звезда Инстаграм регулярно публикует откровенные фото, на которых ее «пятая точка» играет главную роль. Правда, в сети поговаривают, что в ягодицы Омович вставлены импланты.

Британская модель Деми Роуз – обладательница тонкой талии и пышных бедер. Девушка не стесняется выставлять себя практически полностью обнаженной. Она выбирает стринги, а иногда полностью отказывается от белья в пользу пикантной фотосессии.

Самая высокооплачиваемая модель нижнего белья Эбигейл Рэтчфорд балует фанатов жаркими снимками. Она позирует в самых роскошных наборах белья, от которых просто невозможно оторвать взгляд. Загорелая кожа Эбигейл добавляет особого шарма ее образам.

Напомним, что знойная Деми Роуз вывалила напоказ свои прелести в экстремальном декольте: вид спереди впечатляет.

Как сообщала Politeka, украинская Кардашьян задрала ноги и показала то, что обычно скрывают: постельное фото.

Также Politeka писала, что фигуристая Ана Чери засветила свои самые сочные места: тонкая ткань еле выдержала.