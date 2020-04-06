Популярна модель Демі Роуз покрасувалася формами у відвертому боді і розповіла про те, чим займається на карантині

Красуня, яка встигла прославитися як «британська Кардашьян» любить радувати своїх шанувальників свіжими знімками у відвертих образах. На них Роуз часто демонструє свою вражаючу постать з пишними формами.

Як повідомляє Politeka, зірка не робить винятків навіть під час карантину. Так, дівчина поділилася новим знімком, зробленим на свіжому повітрі. На фото Демі сидить на землі, підібгавши ноги під себе. З одягу на дівчині тільки біле боді з тонкої, просвечивающейся тканини. Вбрання не тільки підкреслює стегна красуні, але й привертає увагу до її пишних грудей завдяки глибокому декольте.

Демі на знімку дивиться в камеру і мило посміхається одними кутиками губ. У підписі до фото вона вирішила розповісти про те, як проходить її карантин.

«Просто співаю і танцюю цілими днями (напевно це дратує мою собаку), читаю, медитую, перекушую і періодично випиваю коктейль. А ви?», - написала модель.

Її пост менше ніж за годину набрав майже 170 тисяч лайків і майже дві тисячі коментарів, в яких шанувальники розповідали, чим займаються на карантині, і не забували захоплюватися красою моделі.

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