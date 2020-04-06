Легендарна італійська акторка і модель Моніка Беллуччі здивувала появою на обкладинці казахського випуску відомого журналу

Пікантні кадри були зроблені для казахського випуску журналу Harper's Bazaar. Фото опублікували на офіційній сторінці глянцю в Instagram, пози вражають.

На обкладинці 55-річна Белуччі з'явилася в чорному атласній сукні з великими червоними трояндами на плечах. Образ зірки доповнила чуттєва поза, гладко зачесане волосся і яскраво-червона помада на губах.

Також актриса позувала лежачи на дивані в чорній сорочці і колготках, туфлях на високих підборах і коричневому плащі. Крім того італійська зірка знялася в синьому комбінезоні і велюровому піджаку з відвертим вирізом в зоні декольте.

В інтерв'ю глянцю, Белуччі розповіла, що підтримує рух #metoo і поділилася секретами краси.

Актриса зазначила, що любить займатися пілатесом і плавати в басейні. А для свіжості особи вона використовує крем і легкий макіяж.

Моніка Беллуччі починала кар'єру як модель, але незабаром стала з'являтися і в кіно. Добившись успіху на модельному терені, зірка починає зніматися в кіно. Її дебют як актриси відбувся в 1990 році у фільмі «Життя з дітьми».

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