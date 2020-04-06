Легендарная итальянская актриса и модель Моника Беллуччи удивила появлением на обложке казахского выпуска известного журнала

Пикантные кадры были сделаны для казахского выпуска журнала Harper's Bazaar. Фото опубликовали на официальной странице глянца в Instagram, позы впечатляют.

На обложке 55-летняя Белуччи появилась в черном атласном наряде с крупными красными розами на плечах. Образ звезды дополнила чувственная поза, гладко зачесанные волосы и алая помада на губах.

Также актриса позировала лежа на диване в черной рубашке и колготках, туфлях на высоких каблуках и коричневом плаще. Кроме того итальянская звезда снялась в синем комбинезоне и велюровом пиджаке с откровенным вырезом в зоне декольте.

В интервью глянцу, Белуччи рассказала, что поддерживает движение #metoo и поделилась секретами красоты.

Актриса отметила, что любит заниматься пилатесом и плавать в бассейне. А для свежести лица она использует крем и легкий макияж.

Моника Беллуччи начинала карьеру как модель, но вскоре стала появляться и в кино. Добившись успеха на модельном поприще, звезда начинает сниматься в кино. Ее дебют как актрисы состоялся в 1990 году в фильме «Жизнь с детьми».

Напомним, что горячая Моника Беллуччи взбудоражила страстным образом, роковая женщина: «Глаз не оторвать».

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