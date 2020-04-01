Модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, показала свой спортивный наряд

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Спортик», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии модель позирует у себя дома в спортивном костюме. Кофту звезда решила расстегнуть, оголив идеальное тело. Однако, вместо футболки прелести звезды прикрывал облегающий топ.

А поскольку кадры Омович выбросила у себя в Сторис, возможности что-либо сказать у ее поклонников не было.

До этого мы писали, что модель Алена Омович порадовала поклонников откровенным образом.

На своей странице в Инстаграм девушка решила прорекламировать чехлы для телефонов, передает Politeka.net. Чтобы видео оказалось более эффектным, она надела белый топ без белья, через который прекрасно просматривается ее пышная грудь. Также модель выбрала короткие шортики в клеточку. Она выбрала весьма пикантную позу, раздвинув ноги таким образом, чтобы все было видно.

Всего за 20 минут пост Омович собрал около 2 тысяч лайков.

«Очень красивая», «Крутяк», «Как-то дешево выглядит», - пишут пользователи сети.

Алена Омович - одна из самых популярных украинских моделей в Инстаграме. Практически каждый ее пост – это платная реклама. Именно так зарабатывают Инста-блогеры. У Омович на данный момент более 1,1 миллиона подписчиков. Она известна своими откровенными снимками и уникальным образом, который она создает при помощи фотошопа.

Напомним, что Алена Омович без белья показала, за что ее любят мужчины: зрелище не для слабаков.

Как сообщала Politeka, Омович едва удержала роскошные формы в одном топе: «Бомба!».

Также Politeka писала, что Омович в кружевных трусиках вывалила напоказ главную гордость: самый вкусный ракурс.