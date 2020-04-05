Американская знаменитость Ким Кардашьян похвасталась идеальными формами в нижнем белье собственного бренда
Как известно, 39-летняя актриса, фото-модель, светская львица, а также звезда реалити-шоу, обзавелась своим собственным бизнесом и с успехом продвигает его в соцсетях.
Одним из ее проектов стал бренд комфортного нижнего белья для женщин, передает Politeka.
Перед тем как продукция поступает в продажу, Ким Кардашьян ее тестирует на себе, а снимки размещает на своей странице в Инстаграм.
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Очередной кадр именно такой.
На новом фото Кардашьян запечатлена лежа на песке в соблазнительном бежевом комплекте белья, который идеально подчеркивает ее выдающиеся формы.
Красотка подняла руки над головой, а ногу слегка приподняла, при этом волосы ее влажные от воды, а на лицо наложен эффектный макияж.
До этого мы писали, что Ким Кардашьян затянула свои впечатляющие формы в латекс ради стильной фотосессии со своей старшей сестрой Кортни.
На этот раз в новой совместной фотосессии снялись две старшие сестры: Кортни и Ким Кардашьян. Они поделились фотографиями на своих страницах в Инстаграм.
Для съемок красотки выбрали идеально сочетающиеся друг с другом брючные костюмы, полностью состоящие из латекса. При этом Ким облачилась в костюм горчичного оттенка с перчатками и поясом, а вот ее сестра выбрала бордовый наряд с высокими сапогами.
Напомним, Ким Кардашьян прижалась к подружке своими сочными формами.
Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян затянула роскошные формы в узкий топ.
Также Politeka писала, что озорная Ким Кардашьян пошалила с сестрами в ванной.