Американская знаменитость Ким Кардашьян похвасталась идеальными формами в нижнем белье собственного бренда

Как известно, 39-летняя актриса, фото-модель, светская львица, а также звезда реалити-шоу, обзавелась своим собственным бизнесом и с успехом продвигает его в соцсетях.

Одним из ее проектов стал бренд комфортного нижнего белья для женщин, передает Politeka.

Перед тем как продукция поступает в продажу, Ким Кардашьян ее тестирует на себе, а снимки размещает на своей странице в Инстаграм.

Очередной кадр именно такой.

На новом фото Кардашьян запечатлена лежа на песке в соблазнительном бежевом комплекте белья, который идеально подчеркивает ее выдающиеся формы.

Красотка подняла руки над головой, а ногу слегка приподняла, при этом волосы ее влажные от воды, а на лицо наложен эффектный макияж.

До этого мы писали, что Ким Кардашьян затянула свои впечатляющие формы в латекс ради стильной фотосессии со своей старшей сестрой Кортни.

На этот раз в новой совместной фотосессии снялись две старшие сестры: Кортни и Ким Кардашьян. Они поделились фотографиями на своих страницах в Инстаграм.

Для съемок красотки выбрали идеально сочетающиеся друг с другом брючные костюмы, полностью состоящие из латекса. При этом Ким облачилась в костюм горчичного оттенка с перчатками и поясом, а вот ее сестра выбрала бордовый наряд с высокими сапогами.

Напомним, Ким Кардашьян прижалась к подружке своими сочными формами.

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян затянула роскошные формы в узкий топ.

Также Politeka писала, что озорная Ким Кардашьян пошалила с сестрами в ванной.