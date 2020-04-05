Топ-модель Белла Хадид, которую назвали самой красивой женщиной 2019 года, поздравила лучшую подругу с Днем рождения, порадовав порцией пикантных кадров

Как сообщает Politeka.net, Белла Хадид — знаменитая модель, которая является одной из самых востребованных в своей професии. Она молода и красива, любит появляться в откровенных нарядах и шокировать публику.

На этот раз в своем блоге она опубликовала пост, в котором поздравила свою подругу. К нему прилагалась серия пикантных фото, на которых топ-модель позировала в откровенных нарядах в компании своей подруги и по совместительству американской певицей Джесси Джо Старк.

На одном из фото, в ногах у Хадид лежит подруга Джесси Джо Старк, которая сделала часть снимков, обе девушки позируют в леопардовых купальниках, словно меряясь размером своих прелестей перед поклонниками.

Кроме того, Белла недавно похвасталась жаркими снимками с побережья океана. Красавица предстала на снимках в восхитительном голубом бикини. Правда, на ее фигуре любая одежда будет смотреться сногсшибательно. Подтянутые животик и стройные ножки модели никого не могут оставить равнодушным. Ее подруга позирует в желтом купальнике, хвастаясь не менее аппетитными формами. Горячие крошки буквально лучатся соблазнительностью.



Также супермодель поделилась серией кадров с подругой. Среди них оказалась эксклюзивные снимки, на которых топ-модель предстала в весьма пикантных наядах. Например, белоснежном топе с внушительным вырезом на груди и крошечном бикини с "леопардовым" принтом.



От таких кадров буквально захватывает дух, ведь девушки буквально устроили бесстыдные шалости на глазах у поклонников.

Напомним, что Белла Хадид без белья и стыда показала своих сочных "подружек": "Мечта любого мужчины".

Ранее Politeka сообщала, что соблазнительная Белла Хадид сверкнула пикантными местами в прозрачном наряде: «Черная пантера».

Также Politeka писала, что Белла Хадид пыталась скрыть идеальное тело под белым мехом: "Ну, просто фантастика".