Знаменитость не постеснялась своего тела

Известная британская модель Деми Роуз, которую прозвали молодой копией Ким Кардашьян, показала новое фото в Инстаграм

На фото Роуз позирует в леопардовом пикантном боди. Пятая точка при этом оказалась полностью открытой. Волосы модель решила оставить распущенными. Боди очень хорошо подчеркнул пышную грудь девушки. На фоне можно увидеть экзотическую растительность. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели поставить за сутки более 700 тысяч лайков. Также они написали множество положительных комментариев.

Ранее мы сообщали, что британская модель и инстадива Деми Роуз, которую называют молодой копией Ким Кардашьян, создала мерч.

На фото копия Кардашьян представила свой товар. Деми позировала в футболках, на которых принтом служили ее откровенные фото.

Примечательно, что на звезде не было ничего кроме указанной одежды, едва прикрывавшей ее прелести.

Деми с длинными волнистыми волосами выглядела очень соблазнительно. Тонкие ткани обтянули ее пышные груди.

Звезда играла с волосами, прикрывала глаза, улыбалась или открывала пухлые губы. Девушка создана для поцелуев.

Фото на одежде заслуживают отдельного внимания, ведь красотка позировала либо полностью обнаженной, либо в бикини, выпячивая свое богатство в камеру.

Сообщалось, что модель Деми Роуз порадовала поклонников новой откровенной фотосессией без белья.

«Самая сексуальная на всей планете», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на снимках Роуз позирует в прозрачном наряде без белья, демонстрируя на камеру свои лучшие и роскошные места. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«На это можно смотреть вечно», «идеальный вид», «бомба!», «вот это роскошное тело! Так держать», «настоящая шикарная бомба», «экстремальная откровенность», «просто космос», - пишут они.

Напомним, Деми Роуз не смогла скрыть достоинства за облегающем боди

А еще Politeka писала, что юная копия Кардашьян еле втиснула свои необъятные формы в узкий купальник

Также Politeka сообщала, что сочная Деми Роуз выставила напоказ свою главную гордость, вид сзади впечатляет



