Украинская модель Алена Омович показала, как проводит время дома в одном белье

Инстаграм-звезда, которая уже успела прославиться как «украинская Кардашьян», несмотря на карантин продолжает радовать поклонников регулярными обновлениями своего Инстаграм. Девушка постоянно публикует новые соблазнительные снимки из своих фотосессий, а также делится с поклонниками свежими домашними фото.

Как сообщает Politeka, на этот раз Омович опубликовала снимок, на котором она позирует у себя дома перед телевизором. Из одежды на девушке только белые кружевные трусики-стринги и задранная вверх белая майка. Омович стоит спиной к камере, демонстрируя свои подтянутые ягодицы, которых она добилась не без вмешательства пластической хирургии. Девушка даже опустила на них руки, судя по всему, чтобы лишний раз привлечь к ним внимание.

Судя по экрану телевизора, девушка смотрит популярный мультсериал «Симпсоны». На кадре главный герой Гомер Симпсон смотрит в направлении пятой точки модели, на что обратила внимание и сама Омович.

«Куда он смотрит?», - написала она в подписи к фото.

Поклонники модели пришли в восторг от такого фото и ракурса и буквально засыпали Алену восторженными комментариями. Люди также обратили внимание на ее позу:

«Зачем её держать руками, сползает?».

За пару часов ее фото собрало почти 15 тысяч лайков.

Напомним, украинская Кардашьян впихнула нереальные формы в крохотный топ.

Как сообщала Politeka, украинская Кардашьян без белья показала, за что ее любят мужчины: зрелище не для слабаков.

Также Politeka писала, что украинская Кардашьян едва удержала упругие прелести в тонком топике.