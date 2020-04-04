Модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, показала пикантный снимок с отдыха
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
Так, модель лежи абсолютно без белья на дереве, которое расположено на пляже. Согласно геометке, Омович отдыхала в Доминиканской республике. Утоним, что название места отдыха прикрывает роскошные формы звезды.
А поклонников Омович решила лишить возможности что-либо сказать, поскольку кадр был выброшен в Сторис.
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До этого Алена Омович, которую прозвали украинской версией Ким Кардашьян, поделилась откровенным снимком с пляжа.
Фотографию звезда опубликовала у себя в сториз на странице в Инстаграм. На фото Омович стоит на пляже полностью обнаженной. Ее парень пальцами прикрывает ее прелести, но пышная грудь все равно видна всем желающим. Волосы у Омович распущены, она задумчиво смотрит в камеру.
Поклонники не смогли оставить комментарии к фотографии, так как в сториз такой опции нет. Однако видно, что модель выложила это фото неспроста. Одна из поклонниц спросила у нее про импланты, поэтому Омович решила напомнить, что уже не раз рассказывала о них. Как известно, звезда Инстаграм перенесла много пластических операций и никогда не скрывала этого.
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