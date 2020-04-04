Семенович всерйоз задумалася про алкоголь під час самоізоляції

40-річна Анна Семенович показала спокусливе фото в сукні з величезним декольте у соцмережі

Про це пише Politeka з посиланням на особисту сторінку в instagram зірки.

Співачка сидить на якомусь старовинному скрині чи дерев'яних дверей, закинувши одну ногу на нього. Свій образ вогненної красуні вона підкреслила червоними нігтями.

«Обід приготувала, маску на обличчя зробила, от думаю, як себе розважати далі... може, винишка келишок», – вона підписала задумливий кадр.

У коментарях користувачі мережі відзначили позитивними відгуками наряд Семенович.

«Є щось таємниче тут!», «Шикарний пупсик», «Бомба», «Яка матуся 😍 З розуму зійти можна ) хочу», «Винишка келишок де один келишок там і іншого і далі Ви так сопьетесь. Краще замовте собі раба», «Оооо, ну це просто супер! Всі інші "модельки" - типу, відпочивають. Незрівнянна!», – написали в мережі шанувальники Ані.

Анна Семенович опублікувала свіже фото, на якому позує у відвертому червоній сукні із запахом в обтяжку. Сукня відкриває значне декольте Семенович.

Нагадаємо, що російська співачка Анна Семенович побалувала себе тканинної маскою для особи в пінній ванні. Вона знімала сториз, лежачи в гарячій воді і масажуючи особа, а також кривляючись на камеру. Семенович відпочивала в пінної воді зовсім без одягу.

Вона запитала, як доглядають за собою її подписчицы, і просила написати їй в директ.

«Насыщаю особа киснем», – вона підписала сториз, на яких робить масаж обличчя кінчиками пальців.

Нагадаємо, що апетитна Семенович без сорому роздяглася і підняла ногу заради пікантне фото: "Так хочеться...".

Як повідомляла Politeka, гаряча Семенович в екстремальному декольте не змогла приховати пишні форми: від фото кидає в жар.

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