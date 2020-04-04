Семенович всерьез задумалась об алкоголе во время самоизоляции

40-летняя Анна Семенович показала соблазнительное фото в платье с огромным декольте в соцсети

Об этом пишет Politeka со ссылкой на личную страницу в инстаграм звезды.

Певица сидит на каком-то старинном сундуке или деревянной двери, закинув одну ногу на него. Свой образ огненной красотки она подчеркнула красными ногтями.

«Обед приготовила, маску на лицо сделала, вот думаю, как себя развлекать дальше,... может, винишка бокальчик», – подписала она задумчивый кадр.

В комментариях пользователи сети отметили позитивными отзывами наряд Семенович.

«Есть что-то таинственное здесь!», «Шикарный пупсик», «Бомба», «КакАя мамочка 😍 С ума сойти можно ) хочу», «Винишка бокальчик где один бокальчик там и другой и дальше Вы так сопьетесь. Лучше закажите себе раба», «Оооо, ну это просто супер! Все остальные "модельки" - типа, отдыхают. Несравненная!», – написали в сети поклонники Ани.

Анна Семенович опубликовала свежее фото, на котором позирует в откровенном красном платье с запахом в обтяжку. Платье открывает внушительное декольте Семенович.

Напомним, что российская певица Анна Семенович побаловала себя тканевой маской для лица в пенной ванной. Она снимала сториз, лежа в горячей воде и массируя лицо, а также кривляясь на камеру. Семенович отдыхала в пенной воде совсем без одежды.

Она спросила, как ухаживают за собой ее подписчицы, и просила написать ей в директ.

«Насыщаю лицо кислородом», – подписала она сториз, на которых делает массаж лица кончиками пальцев.

Напомним, что аппетитная Семенович без стыда разделась и подняла ногу ради пикантного фото: "Так хочется...".

Как сообщала Politeka, горячая Семенович в экстремальном декольте не смогла скрыть пышные формы: от фото бросает в жар.

Также Politeka писала, что Анна Семенович потрясла "дыньками" на беговой дорожке: "Только не останавливайся"