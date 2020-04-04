Такого від моделі не очікували навіть найбільш віддані шанувальники!

Голлівудська знаменитість Памела Андерсон навіть в період карантину не зраджує собі і продовжує ностальгувати за минулою молодістю

Актриса і модель, пік слави якої припав на 90-ті роки минулого століття, ніяк не бажає миритися з наступаючим в'яненням і намагається його пригальмувати хоча б з допомогою архівних фото, передає Politeka.

На своїй сторінці в Instagram вона постійно публікує знімки, від яких сходило з розуму не одне покоління чоловіків. Ця субота не стала винятком.

Білява зірка показала шанувальникам мегавідверте чорно-біле фото, на якому позує абсолютно голою, схилившись над чоловіком з індианською зовнішністю. На відміну від дівчини, на молодому чоловікові можна розгледіти штани. А ось на Памелі, крім ланцюжка на талії і браслета, більше нічого немає.

Усього за годину фото зібрало понад 20 тисяч лайків, і ця цифра продовжує зростати.

Відомо, що фотомоделлю Памела стала випадково: вона потрапила в об'єктив телекамер під час створення репортажу про футбольний матч, на якому в той момент перебувала. Дівчину помітили менеджери пивоварної компанії Labatt Brewing і запропонували їй контракт.

Після того, як реклама з Андерсон у головній ролі поширилася по всій Північній Америці, до дівчини звернулося всесвітньо відоме чоловіче видання Playboy з пропозицією взяти участь в еротичній фотосесії. Вперше вона потрапила на обкладинку «Плейбоя» у жовтневому номері журналу за 1989 рік.

У 1990 році вона стає провідною моделлю журналу і неодноразово називається дівчиною місяця.

Нагадаємо, Памела Андерсон згадала молодість і показала всю свою красу в чорній білизні.

Також Politeka повідомляла про те, що Памела Андерсон в одному нашийнику пустилася у всі тяжкі: побачене переживе не кожен.

Politeka писала і про те, що Памела Андерсон «труснула старовиною» і засвітила на камеру пишний бюст.