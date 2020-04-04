40-річна російська співачка Анна Семенович побалувала себе ванні з піною
Про це пише Politeka з посиланням на особисту сторінку в instagram зірки.
Як відомо, багато фанати люблять Семенович за оптимізм і почуття гумору. Красуня, безумовно, користується популярністю не тільки за свої співочі таланти: неодноразово темою номер один в мережі ставав пишний бюст Ані, а саме природна у неї "краса"? Артистка неодноразово заявляла, що у неї все натуральне, більше того, в кінці минулого року зірка зізнавалася, що страждає від "гігантомастії".
Так, в цей раз російська красуня побалувала себе тканинної маскою для особи в пінній ванні. Вона знімала сториз, лежачи в гарячій воді і масажуючи обличчя, а також кривляючись на камеру. Семенович відпочивала в пінній воді зовсім без одягу.
Джолі, Семенович, Ходченкова та інші зірки вразили змінами у зовнішності: "Не личить", топ фото
ПриватБанк приголомшив українців новими жорсткими заходами: "Займати чергу до відкриття..."
Кошовий повідомив про непоправну втрату в Кварталі 95: "Все сталося дуже швидко"
Комаровський розкрив, чому в Україні немає повального мору: «Епідемія сильніша там, де...»
Вона запитала, як доглядають за собою її підписниці, і просила написати їй в дірект.
«Насичую обличчя киснем», – вона підписала сторіз, на яких робить масаж обличчя кінчиками пальців.
Також вона додала, що ранок у неї починається о першій годині дня з прийняття ванни.
Нагадаємо, що раніше співачка опублікувала нове відео в Instagram, на якому постала у себе на кухні, правда, в дещо незвичайному вбранні. Замість халата і тапочок, на Ані чорні шкіряні штани, блуза з прозорою тканиною в зоні декольте і класичний піджак.
Нагадаємо, що апетитна Семенович без сорому роздяглася і підняла ногу заради пікантне фото: "Так хочеться...".
Як повідомляла Politeka, гаряча Семенович в екстремальному декольте не змогла приховати пишні форми: від фото кидає в жар.
Також Politeka писала, що Анна Семенович потрясла "диньками" на біговій доріжці: "Тільки не зупиняйся"