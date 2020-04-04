40-річна російська співачка Анна Семенович побалувала себе ванні з піною

Про це пише Politeka з посиланням на особисту сторінку в instagram зірки.

Як відомо, багато фанати люблять Семенович за оптимізм і почуття гумору. Красуня, безумовно, користується популярністю не тільки за свої співочі таланти: неодноразово темою номер один в мережі ставав пишний бюст Ані, а саме природна у неї "краса"? Артистка неодноразово заявляла, що у неї все натуральне, більше того, в кінці минулого року зірка зізнавалася, що страждає від "гігантомастії".

Так, в цей раз російська красуня побалувала себе тканинної маскою для особи в пінній ванні. Вона знімала сториз, лежачи в гарячій воді і масажуючи обличчя, а також кривляючись на камеру. Семенович відпочивала в пінній воді зовсім без одягу.

Вона запитала, як доглядають за собою її підписниці, і просила написати їй в дірект.

«Насичую обличчя киснем», – вона підписала сторіз, на яких робить масаж обличчя кінчиками пальців.

Також вона додала, що ранок у неї починається о першій годині дня з прийняття ванни.

Нагадаємо, що раніше співачка опублікувала нове відео в Instagram, на якому постала у себе на кухні, правда, в дещо незвичайному вбранні. Замість халата і тапочок, на Ані чорні шкіряні штани, блуза з прозорою тканиною в зоні декольте і класичний піджак.

Нагадаємо, що апетитна Семенович без сорому роздяглася і підняла ногу заради пікантне фото: "Так хочеться...".

Як повідомляла Politeka, гаряча Семенович в екстремальному декольте не змогла приховати пишні форми: від фото кидає в жар.

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