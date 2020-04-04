40-летняя российская певица Анна Семенович побаловала себя ванной с пеной

Об этом пишет Politeka со ссылкой на личную страницу в инстаграм звезды.

Как известно, многие фанаты любят Семенович за оптимизм и чувство юмора. Красотка, безусловно, пользуется популярностью не только за свои певческие таланты: неоднократно темой номер один в сети становился пышный бюст Ани, а именно естественная ли у нее "красота"? Артистка неоднократно заявляла, что у нее все натуральное, более того в конце прошлого года звезда признавалась, что страдает от "гигантомастии".

Так, в этот раз российская красотка побаловала себя тканевой маской для лица в пенной ванной. Она снимала сториз, лежа в горячей воде и массируя лицо, а также кривляясь на камеру. Семенович отдыхала в пенной воде совсем без одежды.

Она спросила, как ухаживают за собой ее подписчицы, и просила написать ей в директ.

«Насыщаю лицо кислородом», – подписала она сториз, на которых делает массаж лица кончиками пальцев.

Также она добавила, что утро у нее начинается в час дня с принятия ванной.

Напомним, что ранее певица опубликовала новое видео в Инстаграм, на котором предстала у себя на кухне, правда, в несколько необычном наряде. Вместо халата и тапочек, на Ане черные кожаные штаны, блуза с прозрачной тканью в зоне декольте и классический пиджак.

Напомним, что аппетитная Семенович без стыда разделась и подняла ногу ради пикантного фото: "Так хочется...".

Как сообщала Politeka, горячая Семенович в экстремальном декольте не смогла скрыть пышные формы: от фото бросает в жар.

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