Модель Анастасія Квітко, яку ЗМІ охрестили "російською Кім Кардаш'ян", опублікувала пікантне відео
Як передає Politeka.net, популярна російська модель регулярно ділиться спокусливими кадрами на своїй сторінці в Instagram.
Жаркі селфі в одному купальнику постійно набирають масу лайків і захоплених коментарів. На цей раз вона вирішила дотримуватися традицій і в своїх сторіс опублікувала пікантний запис.
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Позувала Квітко в мініатюрному купальнику, який стримував її шикарні груди.
Але на цей раз вона дозволила собі більше звичайного і збентежила божевільним виглядом знизу, завдяки якому можна було розглянути її форми з іншого боку.
Модель опустила камеру і показала груди.
Не так давно, модель поділилася відвертим знімком лежачи на ліжку, виставивши свою п'яту точку на загальний огляд.
Варто відзначити, що порівнюють Анастасію з Кім не тільки через схожих форм, але і за їх загальної любові до фотошопу. Користувачі не раз ловили дівчину на коригування фігури.
Як не дивно, але багато моделей з їх ідеальними параметрами теж не можуть встояти перед спокусою прибрати з боків пару сантиметрів з допомогою фотошопу.
Нагадаємо, що пишногруда російська Кардаш'ян показала свої краси з різних ракурсів.
Як повідомляла Politeka, російська Кардаш'ян ледь не розірвала крихітну білизну пишними формами: кадри тільки для дорослих.