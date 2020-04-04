Модель Анастасія Квітко, яку ЗМІ охрестили "російською Кім Кардаш'ян", опублікувала пікантне відео

Як передає Politeka.net, популярна російська модель регулярно ділиться спокусливими кадрами на своїй сторінці в Instagram.

Жаркі селфі в одному купальнику постійно набирають масу лайків і захоплених коментарів. На цей раз вона вирішила дотримуватися традицій і в своїх сторіс опублікувала пікантний запис.

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Позувала Квітко в мініатюрному купальнику, який стримував її шикарні груди.

Але на цей раз вона дозволила собі більше звичайного і збентежила божевільним виглядом знизу, завдяки якому можна було розглянути її форми з іншого боку.

Модель опустила камеру і показала груди.



Не так давно, модель поділилася відвертим знімком лежачи на ліжку, виставивши свою п'яту точку на загальний огляд. 

Варто відзначити, що порівнюють Анастасію з Кім не тільки через схожих форм, але і за їх загальної любові до фотошопу. Користувачі не раз ловили дівчину на коригування фігури.

Як не дивно, але багато моделей з їх ідеальними параметрами теж не можуть встояти перед спокусою прибрати з боків пару сантиметрів з допомогою фотошопу. 