Модель Олена Омович, яку називають українською Кім Кардаш'ян, показала ідеальну фігуру на відпочинку
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Хочу назад», - коротко говориться в повідомленні.
Уточнимо, що на знімку Омович позує в міні білизну під час відпочинку на Мальдівах. Як можна помітити, значні форми зірки ледь утримує крихітний вбрання.
А оскільки фотографію Омович вирішила викинути в Сторіс, її шанувальники не змогли висловити слова захоплення ідеальним тілом кумира.
Нові правила карантину, штрафувати будуть навіть у ліфті: «До 34 тис. гривень»
У Христини Асмус здали нерви після поставленого діагнозу: «Та в ж**у всіх!»
Мокра дружина Артура Пирожкова в купальнику вразила зовнішнім виглядом: "Який жах!"
Безсоромна Каменських показала груди в прозорій білизні: "Ти наш вогонь!"
Як повідомлялося раніше, Альона Омович поділилася відвертим знімком з відпочинку.
Фотографію зірка опублікувала у себе в сториз на сторінці в Instagram. На фото Омович стоїть на пляжі повністю голою. Її хлопець пальцями прикриває її принади, але пишні груди все одно видно всім бажаючим. Волосся у Омович розпущені, вона задумливо дивиться в камеру.
Шанувальники не змогли залишити коментарі до фотографії, так як в сториз такої опції немає. Однак видно, що модель виклала це фото неспроста. Одна з прихильниць запитала у неї про імпланти, тому Омович вирішила нагадати, що вже не раз розповідала про них. Як відомо, зірка Instagram перенесла багато пластичних операцій і ніколи не приховувала цього.
Нагадаємо, що Омович ледве втримала пружні принади в тонкому топіку: "Як добре".
Як повідомляла Politeka, Омович ледь вмістила «близнят» в облягаючий топ: «Як стирчать…».
Також Politeka писала, що Омович без білизни розсунула ноги, показавши всі самі соковиті місця: «Дешево виглядає».