Модель Олена Омович, яку називають українською Кім Кардаш'ян, показала ідеальну фігуру на відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Хочу назад», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Омович позує в міні білизну під час відпочинку на Мальдівах. Як можна помітити, значні форми зірки ледь утримує крихітний вбрання.

А оскільки фотографію Омович вирішила викинути в Сторіс, її шанувальники не змогли висловити слова захоплення ідеальним тілом кумира.

Як повідомлялося раніше, Альона Омович поділилася відвертим знімком з відпочинку.

Фотографію зірка опублікувала у себе в сториз на сторінці в Instagram. На фото Омович стоїть на пляжі повністю голою. Її хлопець пальцями прикриває її принади, але пишні груди все одно видно всім бажаючим. Волосся у Омович розпущені, вона задумливо дивиться в камеру.

Шанувальники не змогли залишити коментарі до фотографії, так як в сториз такої опції немає. Однак видно, що модель виклала це фото неспроста. Одна з прихильниць запитала у неї про імпланти, тому Омович вирішила нагадати, що вже не раз розповідала про них. Як відомо, зірка Instagram перенесла багато пластичних операцій і ніколи не приховувала цього.

Нагадаємо, що Омович ледве втримала пружні принади в тонкому топіку: "Як добре".

Як повідомляла Politeka, Омович ледь вмістила «близнят» в облягаючий топ: «Як стирчать…».

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