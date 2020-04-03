Модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, показала идеальную фигуру на отдыхе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Хочу обратно», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Омович позирует в мини белье во время отдыха на Мальдивах. Как можно заметить, внушительные формы звезды едва удерживает крохотный наряд.

А поскольку фотографию Омович решила выбросить в Сторис, ее поклонники не смогли высказать слова восхищения идеальным телом кумира.

Как сообщалось ранее, Алена Омович поделилась откровенным снимком с отдыха.

Фотографию звезда опубликовала у себя в сториз на странице в Инстаграм. На фото Омович стоит на пляже полностью обнаженной. Ее парень пальцами прикрывает ее прелести, но пышная грудь все равно видна всем желающим. Волосы у Омович распущены, она задумчиво смотрит в камеру.

Поклонники не смогли оставить комментарии к фотографии, так как в сториз такой опции нет. Однако видно, что модель выложила это фото неспроста. Одна из поклонниц спросила у нее про импланты, поэтому Омович решила напомнить, что уже не раз рассказывала о них. Как известно, звезда Инстаграм перенесла много пластических операций и никогда не скрывала этого.

Напомним, что Омович едва удержала упругие прелести в тонком топике: "Как хорошо".

Как сообщала Politeka, Омович едва вместила «близняшек» в облегающий топ: «Как торчат…».

Также Politeka писала, что Омович без белья раздвинула ноги, показав все самые сочные места: «Дешево выглядит».