Модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, показала идеальную фигуру на отдыхе
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Хочу обратно», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на снимке Омович позирует в мини белье во время отдыха на Мальдивах. Как можно заметить, внушительные формы звезды едва удерживает крохотный наряд.
А поскольку фотографию Омович решила выбросить в Сторис, ее поклонники не смогли высказать слова восхищения идеальным телом кумира.
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Как сообщалось ранее, Алена Омович поделилась откровенным снимком с отдыха.
Фотографию звезда опубликовала у себя в сториз на странице в Инстаграм. На фото Омович стоит на пляже полностью обнаженной. Ее парень пальцами прикрывает ее прелести, но пышная грудь все равно видна всем желающим. Волосы у Омович распущены, она задумчиво смотрит в камеру.
Поклонники не смогли оставить комментарии к фотографии, так как в сториз такой опции нет. Однако видно, что модель выложила это фото неспроста. Одна из поклонниц спросила у нее про импланты, поэтому Омович решила напомнить, что уже не раз рассказывала о них. Как известно, звезда Инстаграм перенесла много пластических операций и никогда не скрывала этого.
Напомним, что Омович едва удержала упругие прелести в тонком топике: "Как хорошо".
Как сообщала Politeka, Омович едва вместила «близняшек» в облегающий топ: «Как торчат…».
Также Politeka писала, что Омович без белья раздвинула ноги, показав все самые сочные места: «Дешево выглядит».