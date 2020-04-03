Ким Кардашьян продемонстрировала идеальную фигуру в нижнем белье

Звезда американских реалити-шоу уже давно занимается не только съемками, но и собственным бизнесом. Одним из ее проектов стал бренд комфортного нижнего белья для женщин. Как сообщает Politeka, в своем Инстаграм звезда поделилась новым снимком, на котором продемонстрировала, как выглядит ее продукция на ней самой.

Так, на снимке Ким позирует на небесно-голубом фоне в соблазнительном бежевом комплекте белья, который идеально подчеркивает ее пышные формы. Благодаря солнечному свету кожа красотки кажется бронзовой, а ее макияж отлично освежает лицо. Волосы Ким на снимке выглядят влажными, как после купания в море. В целом снимок кажется пляжным, однако точно сказать, где он был сделан, было бы сложно.

Поклонники дивы пришли в восторг от ее жаркого образа. Всего за час фото собрало почти миллион лайков и более 5 тысяч комментариев, в которых люди обсуждали красоту артистки.

До этого мы писали, что Кардашьян предстала в утягивающем белье собственной фирмы.

На снимке модель была в топе, который удерживал ее грудь. Ткань натянулась на пышных формах звезды.

Также Ким надела лосины, подчеркнувшие ее пятую точку, а также тонкую талию. Данное белье корректирует фигуру. Оно не только выделяет красивые формы, но утягивает их и поднимает.

Стоит отметить, что также можно обратить внимание на накаченные руки Кардашьян.

Напомним, Ким Кардашьян прижалась к подружке своими сочными формами.

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян затянула роскошные формы в узкий топ.

Также Politeka писала, что озорная Ким Кардашьян пошалила с сестрами в ванной.